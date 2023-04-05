Синоптик рассказал, когда вернутся морозы в Свердловскую область

Минусовая температура вернется в Свердловскую область в ближайшие сутки

06 апреля 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Свердловчан ждет сильный ветер и минусовая температура после рекордно теплых дней Фото: Размик Закарян © URA.RU Скандинавский антициклон придет в Свердловскую область в ближайшие сутки, из-за чего температура воздуха опуститься до -2 градусов. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В четверг скандинавский антициклон сместится на север европейской части России. По периферии антициклона со стороны Карского моря и Таймыра на территорию Западной Сибири начнет распространяться очень холодная воздушная масса», — заявил метеоролог. Из-за этого в ближайшие сутки циклон в области сменится с тропического на арктический. Также синоптик предупредил, что местами в регионе ожидаются небольшие дожди, мокрый снег и усиление ветра — порывы будут достигать 14-16 м/с. «Температура воздуха в Свердловской области 6 апреля ночью от 0 до +5 градусов, на севере от 0 до -2 градусов», — сообщил Пулин. Осадков не ожидается, но ветер может достигать до 12 м/с. Ранее в Екатеринбурге был побит температурный рекорд с 1947 года. Днем 5 апреля 2023 года зафиксирована температура 20,5 градусов тепла, чего не было в регионе с прошлого века.

Скандинавский антициклон придет в Свердловскую область в ближайшие сутки, из-за чего температура воздуха опуститься до -2 градусов. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В четверг скандинавский антициклон сместится на север европейской части России. По периферии антициклона со стороны Карского моря и Таймыра на территорию Западной Сибири начнет распространяться очень холодная воздушная масса», — заявил метеоролог. Из-за этого в ближайшие сутки циклон в области сменится с тропического на арктический. Также синоптик предупредил, что местами в регионе ожидаются небольшие дожди, мокрый снег и усиление ветра — порывы будут достигать 14-16 м/с. «Температура воздуха в Свердловской области 6 апреля ночью от 0 до +5 градусов, на севере от 0 до -2 градусов», — сообщил Пулин. Осадков не ожидается, но ветер может достигать до 12 м/с. Ранее в Екатеринбурге был побит температурный рекорд с 1947 года. Днем 5 апреля 2023 года зафиксирована температура 20,5 градусов тепла, чего не было в регионе с прошлого века.