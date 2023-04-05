05 апреля 2023

В Челябинске продолжатся взрывные работы на производствах

© Служба новостей «URA.RU»
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На предприятиях продолжат уничтожать отходы производства Фото:

В Челябинске и Копейске 6 апреля продолжатся взрывные работы, которые накануне напугали местных жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на предприятиях будут уничтожать отходы производства.

«Сегодня, 6 апреля, с 9 до 15 часов на предприятиях Челябинска и Копейска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Подобные работы прошли на предприятиях накануне. Взрывы с площадок были слышны в центре Челябинска. Для многих жителей это было неожиданностью, они испугались.

Взрывные работы сопровождаются взрывной волной, которая может влиять на устойчивость целых зданий. Так, в ноябре прошлого года жители районов, которые примыкают к Новосмолинскому карьеру, ощутили мощность такой волны. От взрывных работ в карьере в их квартирах задребезжали стекла, некоторые подумали, что началось землетрясение.

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В Челябинске и Копейске 6 апреля продолжатся взрывные работы, которые накануне напугали местных жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на предприятиях будут уничтожать отходы производства. «Сегодня, 6 апреля, с 9 до 15 часов на предприятиях Челябинска и Копейска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Подобные работы прошли на предприятиях накануне. Взрывы с площадок были слышны в центре Челябинска. Для многих жителей это было неожиданностью, они испугались. Взрывные работы сопровождаются взрывной волной, которая может влиять на устойчивость целых зданий. Так, в ноябре прошлого года жители районов, которые примыкают к Новосмолинскому карьеру, ощутили мощность такой волны. От взрывных работ в карьере в их квартирах задребезжали стекла, некоторые подумали, что началось землетрясение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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