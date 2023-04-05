В Челябинске продолжатся взрывные работы на производствах

На предприятиях продолжат уничтожать отходы производства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске и Копейске 6 апреля продолжатся взрывные работы, которые накануне напугали местных жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на предприятиях будут уничтожать отходы производства.

«Сегодня, 6 апреля, с 9 до 15 часов на предприятиях Челябинска и Копейска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Подобные работы прошли на предприятиях накануне. Взрывы с площадок были слышны в центре Челябинска. Для многих жителей это было неожиданностью, они испугались.

Взрывные работы сопровождаются взрывной волной, которая может влиять на устойчивость целых зданий. Так, в ноябре прошлого года жители районов, которые примыкают к Новосмолинскому карьеру, ощутили мощность такой волны. От взрывных работ в карьере в их квартирах задребезжали стекла, некоторые подумали, что началось землетрясение.