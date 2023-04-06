Депздрав ХМАО назвал сроки строительства новой больницы

Поликлинику в городском поселении ХМАО обещают сдать в 2025 году

07 апреля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

На строительство нового медучреждения в ХМАО потратят 110 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новую поликлинику в городском поселении Белый Яр Сургутского района построят в 2025 году. Об этом сообщил заместитель директора Депздрава ХМАО Максим Малхасьян во время прямого эфира по теме здравоохранения, который состоялся на странице губернатора Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас подготовлено медико-техническое задание для строительства поликлиники, ведутся работы по проектированию. В следующем году начнется строительство, окончить его планируем в 2025 году», — рассказал Малхасьян. Новое здание заменит прежнюю больницу, которая была введена в эксплуатацию в 1991 году. На строительство медучреждения выделено 110 млн рублей из бюджета округа. Ранее URA.RU писало, что директор Депздрава ХМАО Алексей Добровольский пообещал, что окружную больницу в Нижневартовске сдадут до конца года. Еще один подобный объект — больницу в Горноправдинске достроят в сентябре.

Новую поликлинику в городском поселении Белый Яр Сургутского района построят в 2025 году. Об этом сообщил заместитель директора Депздрава ХМАО Максим Малхасьян во время прямого эфира по теме здравоохранения, который состоялся на странице губернатора Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас подготовлено медико-техническое задание для строительства поликлиники, ведутся работы по проектированию. В следующем году начнется строительство, окончить его планируем в 2025 году», — рассказал Малхасьян. Новое здание заменит прежнюю больницу, которая была введена в эксплуатацию в 1991 году. На строительство медучреждения выделено 110 млн рублей из бюджета округа. Ранее URA.RU писало, что директор Депздрава ХМАО Алексей Добровольский пообещал, что окружную больницу в Нижневартовске сдадут до конца года. Еще один подобный объект — больницу в Горноправдинске достроят в сентябре.