06 апреля 2023

Депздрав ХМАО назвал сроки строительства новой больницы

Поликлинику в городском поселении ХМАО обещают сдать в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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На строительство нового медучреждения в ХМАО потратят 110 млн рублей Фото:

Новую поликлинику в городском поселении Белый Яр Сургутского района построят в 2025 году. Об этом сообщил заместитель директора Депздрава ХМАО Максим Малхасьян во время прямого эфира по теме здравоохранения, который состоялся на странице губернатора Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас подготовлено медико-техническое задание для строительства поликлиники, ведутся работы по проектированию. В следующем году начнется строительство, окончить его планируем в 2025 году», — рассказал Малхасьян.

Новое здание заменит прежнюю больницу, которая была введена в эксплуатацию в 1991 году. На строительство медучреждения выделено 110 млн рублей из бюджета округа.

Ранее URA.RU писало, что директор Депздрава ХМАО Алексей Добровольский пообещал, что окружную больницу в Нижневартовске сдадут до конца года. Еще один подобный объект — больницу в Горноправдинске достроят в сентябре.

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Новую поликлинику в городском поселении Белый Яр Сургутского района построят в 2025 году. Об этом сообщил заместитель директора Депздрава ХМАО Максим Малхасьян во время прямого эфира по теме здравоохранения, который состоялся на странице губернатора Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас подготовлено медико-техническое задание для строительства поликлиники, ведутся работы по проектированию. В следующем году начнется строительство, окончить его планируем в 2025 году», — рассказал Малхасьян. Новое здание заменит прежнюю больницу, которая была введена в эксплуатацию в 1991 году. На строительство медучреждения выделено 110 млн рублей из бюджета округа. Ранее URA.RU писало, что директор Депздрава ХМАО Алексей Добровольский пообещал, что окружную больницу в Нижневартовске сдадут до конца года. Еще один подобный объект — больницу в Горноправдинске достроят в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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