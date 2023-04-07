Инструкторы гумкорпуса ХМАО обучают бойцов в зоне СВО. Видео

08 апреля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Обучение бойцов проходит на двух полигонах Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инструкторы гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО проводят с военнослужащими в зоне СВО мастер-классы, обучающие оказанию первой помощи, психологической поддержке и навыкам саморегуляции. Об этом сообщается в официальном telegram-канале организации. «Наши инструкторы первой помощи находятся в зоне СВО и проводят бойцам мастер-классы. Кроме оказания первой помощи себе и товарищу, особое внимание уделяется психологической поддержке и навыкам саморегуляции. Также парни учатся правильной эвакуации из опасных мест», — говорится в сообщении. Уточняется, что в зону СВО отправилось девять инструкторов, занятия проводятся на двух полигонах. За полторы недели необходимые знания получили уже более 350 бойцов. Ранее URA.RU сообщало, что во время обучения мобилизованных жителей Тюмени, ХМАО, ЯНАО и Пермского Края инструкторы применяют опыт, полученный при проведении спецоперации на Украине. Военные отметили, что лучше всего запоминается собственная история, поэтому во время обучения инструкторы приводят личные примеры.

Инструкторы гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО проводят с военнослужащими в зоне СВО мастер-классы, обучающие оказанию первой помощи, психологической поддержке и навыкам саморегуляции. Об этом сообщается в официальном telegram-канале организации. «Наши инструкторы первой помощи находятся в зоне СВО и проводят бойцам мастер-классы. Кроме оказания первой помощи себе и товарищу, особое внимание уделяется психологической поддержке и навыкам саморегуляции. Также парни учатся правильной эвакуации из опасных мест», — говорится в сообщении. Уточняется, что в зону СВО отправилось девять инструкторов, занятия проводятся на двух полигонах. За полторы недели необходимые знания получили уже более 350 бойцов. Ранее URA.RU сообщало, что во время обучения мобилизованных жителей Тюмени, ХМАО, ЯНАО и Пермского Края инструкторы применяют опыт, полученный при проведении спецоперации на Украине. Военные отметили, что лучше всего запоминается собственная история, поэтому во время обучения инструкторы приводят личные примеры.