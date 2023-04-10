Экс-советник Кучмы заявил об ударе в спину Зеленского от Польши

Отказ Польши от украинского зерна является настоящим ударом для Зеленского, заявил Олег СоскинФото: Официальный сайт президента Украины
Польша, сокращая импорт зерна, нанесла удар в спину президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как поставки сельхозпродукции являются на данный момент основным источником дохода украинского государства. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Польша, сократив импорт зерна с Украины, наносит Зеленскому удар в спину», — заявил Соскин на своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что поставки зерна на данный момент являются единственным стабильно работающим источником дохода для Украины.
Ранее стало известно, что польские фермеры начали протестовать против ввоза украинского зерна, они были готовы заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной. Глава Минсельхоза Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку после того, как не справился с решением проблемы с переизбытком украинского зерна в Польше, передает «Федеральное агентство новостей». Позже Украина согласилась прекратить экспорт своего зерна в Польшу, сообщает RT.
Польша, сокращая импорт зерна, нанесла удар в спину президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как поставки сельхозпродукции являются на данный момент основным источником дохода украинского государства. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Польша, сократив импорт зерна с Украины, наносит Зеленскому удар в спину», — заявил Соскин на своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что поставки зерна на данный момент являются единственным стабильно работающим источником дохода для Украины. Ранее стало известно, что польские фермеры начали протестовать против ввоза украинского зерна, они были готовы заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной. Глава Минсельхоза Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку после того, как не справился с решением проблемы с переизбытком украинского зерна в Польше, передает «Федеральное агентство новостей». Позже Украина согласилась прекратить экспорт своего зерна в Польшу, сообщает RT.