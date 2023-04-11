Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как выбирать хлеб в магазине

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не покупать хлеб с нагаром

12 апреля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Хлеб должен быть без окалин и нагара — они содержат канцерогены Фото: Алексей Андронов © URA.RU Хороший хлеб должен быть пропеченным и не иметь пустот в мякише. При этом продукт с окалинами и нагаром покупать не рекомендуется — они содержат канцерогены. Такие советы по выбору хлеба дают в Роспотребнадзоре ХМАО. «Качественный хлеб должен выглядеть следующим образом: хорошо пропеченным, без пустот и комков в мякише; правильной формы без деформаций, надрывов и боковых наплывов; после сжатия должен принять первоначальную форму; без окалин и нагара (которые содержат канцерогены и могут быть причиной онкологических заболеваний). Существуют требования и по цвету: ржаной хлеб — темно-коричневого цвета, белые сорта — золотистого», — говорится на сайте ведомства. Срок годности хлеба из пшеничной муки составляет 24 часа, а для ржаного — 36 часов. «Хлебобулочное изделие в упаковке сохраняет потребительские свойства в течение трех дней. Появление на корке следов плесени говорит о том, что процесс порчи продукта идет полным ходом и к употреблению он не пригоден», — добавляют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало о еде, которая улучшит сон. Тогда Роспотребнадзор советовал есть свежие овощи и фрукты, злаковые и молочные продукты, орехи, рыбу, птицу.

Хороший хлеб должен быть пропеченным и не иметь пустот в мякише. При этом продукт с окалинами и нагаром покупать не рекомендуется — они содержат канцерогены. Такие советы по выбору хлеба дают в Роспотребнадзоре ХМАО. «Качественный хлеб должен выглядеть следующим образом: хорошо пропеченным, без пустот и комков в мякише; правильной формы без деформаций, надрывов и боковых наплывов; после сжатия должен принять первоначальную форму; без окалин и нагара (которые содержат канцерогены и могут быть причиной онкологических заболеваний). Существуют требования и по цвету: ржаной хлеб — темно-коричневого цвета, белые сорта — золотистого», — говорится на сайте ведомства. Срок годности хлеба из пшеничной муки составляет 24 часа, а для ржаного — 36 часов. «Хлебобулочное изделие в упаковке сохраняет потребительские свойства в течение трех дней. Появление на корке следов плесени говорит о том, что процесс порчи продукта идет полным ходом и к употреблению он не пригоден», — добавляют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало о еде, которая улучшит сон. Тогда Роспотребнадзор советовал есть свежие овощи и фрукты, злаковые и молочные продукты, орехи, рыбу, птицу.