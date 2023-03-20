Роспотребнадзор ХМАО назвал еду, которая улучшит сон

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО есть орехи и рыбу, чтобы улучшить сон

21 марта 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Для улучшения сна советуют есть свежие овощи и фрукты, злаковые и молочные продукты, орехи, рыбу и птицу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для улучшения сна югорчанам советуют есть свежие овощи и фрукты, злаковые и молочные продукты, орехи, рыбу, птицу. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО. «Если говорить об оптимальном рационе для улучшения сна, то здесь большинство специалистов голосуют за средиземноморскую диету как наиболее рациональную и сбалансированную. В ее составе — свежие овощи и фрукты, злаковые, бобовые, орехи, оливковое масло, молочные продукты, рыба, птица», — говорится на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре также утверждают, что подготовить организм ко сну поможет кислый вишневый сок, а также любые ягоды. При этом шоколад, чай и все продукты, содержащие кофеин, напротив лучше не употреблять во второй половине дня. «Конечно, если одолевает чувство голода после раннего ужина, можно пойти на уступки — выпить кефир, съесть нежирный йогурт без добавления сахара. Пить на ночь успокаивающие напитки, например, травяные чаи, тоже помогает крепкому сну», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало о том, как выбрать самые свежие цветы. Тогда Роспотребнадзор советовал прежде всего обращать внимание на стебли и раскрытие бутона у растений.

Для улучшения сна югорчанам советуют есть свежие овощи и фрукты, злаковые и молочные продукты, орехи, рыбу, птицу. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО. «Если говорить об оптимальном рационе для улучшения сна, то здесь большинство специалистов голосуют за средиземноморскую диету как наиболее рациональную и сбалансированную. В ее составе — свежие овощи и фрукты, злаковые, бобовые, орехи, оливковое масло, молочные продукты, рыба, птица», — говорится на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре также утверждают, что подготовить организм ко сну поможет кислый вишневый сок, а также любые ягоды. При этом шоколад, чай и все продукты, содержащие кофеин, напротив лучше не употреблять во второй половине дня. «Конечно, если одолевает чувство голода после раннего ужина, можно пойти на уступки — выпить кефир, съесть нежирный йогурт без добавления сахара. Пить на ночь успокаивающие напитки, например, травяные чаи, тоже помогает крепкому сну», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало о том, как выбрать самые свежие цветы. Тогда Роспотребнадзор советовал прежде всего обращать внимание на стебли и раскрытие бутона у растений.