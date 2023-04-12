Челябинский губернатор включил представителя Кадырова в совет по нацполитике

12 апреля 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер ввел в состав Совета по нацполитике в регионе Арби Яхъяева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер включил в состав Совета по государственной национальной политике в регионе представителя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — Арби Яхъяева. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ввести в состав Совета по реализации государственной национальной политике при губернаторе Челябинской области следующих лиц: Ивана Елесина начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области, Андрея Потапова начальника управления министерства юстиции Челябинской области, Арби Яхъяева представителя главы Чеченской Республики в Челябинской области. Исключить из состава совета Ивана Сурменева», — говорится в документе. Потапов был назначен руководителем регионального минюста в ноябре 2022 года. Он сменил на посту руководителя Юлию Сударенко, которая уже несколько лет занимает должность омбудсмена. Исключению Сурменева из состава Совета предшествовала его отставка с поста главы Нагайбакского района. После несчастного случая с ребенком, на которого со здания ФОКа рухнула глыба льда, Сурменев заявил о досрочном сложении с себя полномочий.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер включил в состав Совета по государственной национальной политике в регионе представителя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — Арби Яхъяева. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ввести в состав Совета по реализации государственной национальной политике при губернаторе Челябинской области следующих лиц: Ивана Елесина начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области, Андрея Потапова начальника управления министерства юстиции Челябинской области, Арби Яхъяева представителя главы Чеченской Республики в Челябинской области. Исключить из состава совета Ивана Сурменева», — говорится в документе. Потапов был назначен руководителем регионального минюста в ноябре 2022 года. Он сменил на посту руководителя Юлию Сударенко, которая уже несколько лет занимает должность омбудсмена. Исключению Сурменева из состава Совета предшествовала его отставка с поста главы Нагайбакского района. После несчастного случая с ребенком, на которого со здания ФОКа рухнула глыба льда, Сурменев заявил о досрочном сложении с себя полномочий.