Челябинский губернатор включил представителя Кадырова в совет по нацполитике

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Алексей Текслер ввел в состав Совета по нацполитике в регионе Арби Яхъяева Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер включил в состав Совета по государственной национальной политике в регионе представителя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — Арби Яхъяева. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ввести в состав Совета по реализации государственной национальной политике при губернаторе Челябинской области следующих лиц: Ивана Елесина начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области, Андрея Потапова начальника управления министерства юстиции Челябинской области, Арби Яхъяева представителя главы Чеченской Республики в Челябинской области. Исключить из состава совета Ивана Сурменева», — говорится в документе.

Потапов был назначен руководителем регионального минюста в ноябре 2022 года. Он сменил на посту руководителя Юлию Сударенко, которая уже несколько лет занимает должность омбудсмена.

Исключению Сурменева из состава Совета предшествовала его отставка с поста главы Нагайбакского района. После несчастного случая с ребенком, на которого со здания ФОКа рухнула глыба льда, Сурменев заявил о досрочном сложении с себя полномочий.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер включил в состав Совета по государственной национальной политике в регионе представителя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — Арби Яхъяева. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ввести в состав Совета по реализации государственной национальной политике при губернаторе Челябинской области следующих лиц: Ивана Елесина начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области, Андрея Потапова начальника управления министерства юстиции Челябинской области, Арби Яхъяева представителя главы Чеченской Республики в Челябинской области. Исключить из состава совета Ивана Сурменева», — говорится в документе. Потапов был назначен руководителем регионального минюста в ноябре 2022 года. Он сменил на посту руководителя Юлию Сударенко, которая уже несколько лет занимает должность омбудсмена. Исключению Сурменева из состава Совета предшествовала его отставка с поста главы Нагайбакского района. После несчастного случая с ребенком, на которого со здания ФОКа рухнула глыба льда, Сурменев заявил о досрочном сложении с себя полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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