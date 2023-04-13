Главный свердловский десантник вернулся с СВО на суд по делу о взятке

В Екатеринбурге возобновилось заседание по делу главного свердловского десантника Евгения Тетерина, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Заседание возобновилось после долгого перерыва. В процессе допрашивают свидетелей», — сообщил корреспондент. Тетерин приехал из зоны спецоперации на Украине.
Предыдущее заседание было 29 декабря 2022 года. Суд переносили ради службы Тетерина в зоне СВО.
Евгений Тетерин обвиняется в коррупции с 2021 года. По данным силовиков, он задействован в схеме передачи денег сотруднику Федеральной налоговой службы, который должен был избавить людей, связанных с Тетериным, от проблем с проверкой щебеночного карьера. Сам Тетерин вину отрицает. В начале декабря он уехал в зону СВО, поэтому на одно из заседаний не явился.
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