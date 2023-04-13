13 апреля 2023

Главный свердловский десантник вернулся с СВО на суд по делу о взятке

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Заседание совета Общественной палаты СО. Екатеринбург, тетерин евгений, портрет
Тетерин приехал из зоны СВО ради судебного процесса Фото:

В Екатеринбурге возобновилось заседание по делу главного свердловского десантника Евгения Тетерина, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Заседание возобновилось после долгого перерыва. В процессе допрашивают свидетелей», — сообщил корреспондент. Тетерин приехал из зоны спецоперации на Украине.

Предыдущее заседание было 29 декабря 2022 года. Суд переносили ради службы Тетерина в зоне СВО.

Евгений Тетерин обвиняется в коррупции с 2021 года. По данным силовиков, он задействован в схеме передачи денег сотруднику Федеральной налоговой службы, который должен был избавить людей, связанных с Тетериным, от проблем с проверкой щебеночного карьера. Сам Тетерин вину отрицает. В начале декабря он уехал в зону СВО, поэтому на одно из заседаний не явился.

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В Екатеринбурге возобновилось заседание по делу главного свердловского десантника Евгения Тетерина, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Заседание возобновилось после долгого перерыва. В процессе допрашивают свидетелей», — сообщил корреспондент. Тетерин приехал из зоны спецоперации на Украине. Предыдущее заседание было 29 декабря 2022 года. Суд переносили ради службы Тетерина в зоне СВО. Евгений Тетерин обвиняется в коррупции с 2021 года. По данным силовиков, он задействован в схеме передачи денег сотруднику Федеральной налоговой службы, который должен был избавить людей, связанных с Тетериным, от проблем с проверкой щебеночного карьера. Сам Тетерин вину отрицает. В начале декабря он уехал в зону СВО, поэтому на одно из заседаний не явился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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