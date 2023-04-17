Тюменские врачи спасли жизнь 10-летней девочке с тяжелой инфекцией

18 апреля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Из-за осложнений у пациентки отказывали сразу несколько органов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские врачи спасли жизнь 10-летней девочке с осложнениями из-за герпес-вируса четвертого типа. Об этом сообщает пресс-служба тюменской областной клинической больницы №1. «В тяжелом состоянии девочку доставили в отделение детской реанимации и интенсивной терапии. Из-за осложнения у нее была нарушена деятельность сразу нескольких органов. Состояние ухудшалось, лечение пришлось применить длительное, тяжелое и агрессивное», — говорится в сообщении. Состояние девочки несколько раз ухудшалось, врачи боролись за ее жизнь ровно месяц. В настоящий момент пациентка здорова и выписана из больницы. Ранее URA.RU рассказало об уникальной операции, которую в Тюмени провели хирурги одной из медицинских организаций. Медики помогли женщине избежать деформации лица и потери зрения из-за остеосаркомы верхней челюсти.

Тюменские врачи спасли жизнь 10-летней девочке с осложнениями из-за герпес-вируса четвертого типа. Об этом сообщает пресс-служба тюменской областной клинической больницы №1. «В тяжелом состоянии девочку доставили в отделение детской реанимации и интенсивной терапии. Из-за осложнения у нее была нарушена деятельность сразу нескольких органов. Состояние ухудшалось, лечение пришлось применить длительное, тяжелое и агрессивное», — говорится в сообщении. Состояние девочки несколько раз ухудшалось, врачи боролись за ее жизнь ровно месяц. В настоящий момент пациентка здорова и выписана из больницы. Ранее URA.RU рассказало об уникальной операции, которую в Тюмени провели хирурги одной из медицинских организаций. Медики помогли женщине избежать деформации лица и потери зрения из-за остеосаркомы верхней челюсти.