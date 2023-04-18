Екатеринбургские рынки заполонили арбузы из Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя цена килограмма иранского арбуза в апреле составляет 180 рублей
Средняя цена килограмма иранского арбуза в апреле составляет 180 рублей Фото:

В начале марта на екатеринбургские рынки поставщики завезли арбузы из Ирана, сезон на такие ягоды продлится до сентября. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал местный поставщик фруктов.

«Иранские арбузы появляются на рынках с марта и продаются по сентябрь ежегодно. В настоящее время цена за килограмм составляет 180 рублей, но уже ближе к июню он подешевеет до 40-50 рублей. На фоне появления таджикских и узбекских арбузов на рынке их стоимость будет падать каждый день», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, иранские арбузы самые сладкие и любимые среди россиян. «Мало, кто знает, но именно у плодов из Ирана самое идеальное количество нитратов на килограмм», — добавил екатеринбургский поставщик фруктов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге допустили к продаже 54 тонны мандаринов, зараженных опасным для урожая паразитом — красной померанцевой щитовкой. Она ослабляет растения, но не приносит вреда человеку.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В начале марта на екатеринбургские рынки поставщики завезли арбузы из Ирана, сезон на такие ягоды продлится до сентября. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал местный поставщик фруктов. «Иранские арбузы появляются на рынках с марта и продаются по сентябрь ежегодно. В настоящее время цена за килограмм составляет 180 рублей, но уже ближе к июню он подешевеет до 40-50 рублей. На фоне появления таджикских и узбекских арбузов на рынке их стоимость будет падать каждый день», — рассказал собеседник агентства. По его словам, иранские арбузы самые сладкие и любимые среди россиян. «Мало, кто знает, но именно у плодов из Ирана самое идеальное количество нитратов на килограмм», — добавил екатеринбургский поставщик фруктов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге допустили к продаже 54 тонны мандаринов, зараженных опасным для урожая паразитом — красной померанцевой щитовкой. Она ослабляет растения, но не приносит вреда человеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...