Екатеринбургские рынки заполонили арбузы из Ирана

Средняя цена килограмма иранского арбуза в апреле составляет 180 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В начале марта на екатеринбургские рынки поставщики завезли арбузы из Ирана, сезон на такие ягоды продлится до сентября. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал местный поставщик фруктов.

«Иранские арбузы появляются на рынках с марта и продаются по сентябрь ежегодно. В настоящее время цена за килограмм составляет 180 рублей, но уже ближе к июню он подешевеет до 40-50 рублей. На фоне появления таджикских и узбекских арбузов на рынке их стоимость будет падать каждый день», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, иранские арбузы самые сладкие и любимые среди россиян. «Мало, кто знает, но именно у плодов из Ирана самое идеальное количество нитратов на килограмм», — добавил екатеринбургский поставщик фруктов.

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