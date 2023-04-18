Екатеринбургские рынки заполонили арбузы из Ирана

В начале марта на екатеринбургские рынки поставщики завезли арбузы из Ирана, сезон на такие ягоды продлится до сентября. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал местный поставщик фруктов.
«Иранские арбузы появляются на рынках с марта и продаются по сентябрь ежегодно. В настоящее время цена за килограмм составляет 180 рублей, но уже ближе к июню он подешевеет до 40-50 рублей. На фоне появления таджикских и узбекских арбузов на рынке их стоимость будет падать каждый день», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, иранские арбузы самые сладкие и любимые среди россиян. «Мало, кто знает, но именно у плодов из Ирана самое идеальное количество нитратов на килограмм», — добавил екатеринбургский поставщик фруктов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге допустили к продаже 54 тонны мандаринов, зараженных опасным для урожая паразитом — красной померанцевой щитовкой. Она ослабляет растения, но не приносит вреда человеку.
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