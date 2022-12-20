В Екатеринбурге разрешили продавать зараженные мандарины

В Екатеринбурге продадут 54 тонны зараженных мандаринов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге допустили к продаже 54 тонны мандаринов, зараженных опасным для урожая паразитом — красной померанцевой щитовкой. Она ослабляет растения, но не приносит вреда человеку. Об этом сообщила пресс-служба свердловского Россельхознадзора на официальном сайте.

«Сотрудники свердловского Россельхознадзора 20 декабря на одной из продовольственных баз Екатеринбурга обнаружили крупную партию мандаринов, зараженных вредителем. Фрукты были завезены из Пакистана», — сказано в сообщении.

Специалисты ведомства отметили, что зараженные плоды не представляют серьезной опасности человеку. По этой причине партию допустили к продаже на территории Свердловской области.

Ранее URA.RU писало о партии фальсифицированной красной икры весом более 500 килограммов, которую обнаружили в Екатеринбурге. В пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области сообщили, что продукт продавался без специальных документов, а его безопасность и качество не были подтверждены.