Песков раскрыл, будет ли вторая волна мобилизации в России

Песков: в Кремле не ведут разговоров о второй волне мобилизации
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Вторая волна мобилизации в России не планируется, заявил Дмитрий Песков
Вторая волна мобилизации в России не планируется, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Вторая волна мобилизации в России не планируется, в Кремле не ведется никаких разговоров об этом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В России не будет второй волны мобилизации», — передает слова Пескова telegram-канал SHOT. Он подчеркнул, что в Кремле не ведется никаких разговоров по поводу возможного запуска второй волны мобилизации. Тем самым пресс-секретарь опроверг комментарий депутата Госдумы РФ Александра Бородая о том, что проведение второй волны мобилизации вполне реально.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский исключил возможность второй волны мобилизации. По его словам, количества мобилизованных и добровольцев хватает для выполнения поставленных задач. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухи о второй волне призыва «вражеской работой», передает Life.

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Вторая волна мобилизации в России не планируется, в Кремле не ведется никаких разговоров об этом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В России не будет второй волны мобилизации», — передает слова Пескова telegram-канал SHOT. Он подчеркнул, что в Кремле не ведется никаких разговоров по поводу возможного запуска второй волны мобилизации. Тем самым пресс-секретарь опроверг комментарий депутата Госдумы РФ Александра Бородая о том, что проведение второй волны мобилизации вполне реально. Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский исключил возможность второй волны мобилизации. По его словам, количества мобилизованных и добровольцев хватает для выполнения поставленных задач. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухи о второй волне призыва «вражеской работой», передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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