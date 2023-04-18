Песков раскрыл, будет ли вторая волна мобилизации в России

Вторая волна мобилизации в России не планируется, в Кремле не ведется никаких разговоров об этом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В России не будет второй волны мобилизации», — передает слова Пескова telegram-канал SHOT. Он подчеркнул, что в Кремле не ведется никаких разговоров по поводу возможного запуска второй волны мобилизации. Тем самым пресс-секретарь опроверг комментарий депутата Госдумы РФ Александра Бородая о том, что проведение второй волны мобилизации вполне реально.
Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский исключил возможность второй волны мобилизации. По его словам, количества мобилизованных и добровольцев хватает для выполнения поставленных задач. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухи о второй волне призыва «вражеской работой», передает
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