В Минобороны раскрыли, будет ли вторая волна мобилизации

В России не планируется проведение второй волны мобилизации. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он утверждает, что мобилизованных и добровольцев хватит для выполнения всех поставленных задач.
«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сообщил Владимир Цимлянский, его цитирует РИА Новости. Он заверил, что российская армия справится со всеми поставленными спецоперацией задачами в текущем составе и численности.
Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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В России не планируется проведение второй волны мобилизации. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он утверждает, что мобилизованных и добровольцев хватит для выполнения всех поставленных задач. «Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сообщил Владимир Цимлянский, его цитирует РИА Новости. Он заверил, что российская армия справится со всеми поставленными спецоперацией задачами в текущем составе и численности. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.