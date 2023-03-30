30 марта 2023

В Минобороны раскрыли, будет ли вторая волна мобилизации

Минобороны России: мобилизованных и добровольцев хватит для выполнения всех задач СВО
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В Минобороны рассказали, будет ли вторая волна мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

В России не планируется проведение второй волны мобилизации. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он утверждает, что мобилизованных и добровольцев хватит для выполнения всех поставленных задач.

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сообщил Владимир Цимлянский, его цитирует РИА Новости. Он заверил, что российская армия справится со всеми поставленными спецоперацией задачами в текущем составе и численности.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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В России не планируется проведение второй волны мобилизации. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он утверждает, что мобилизованных и добровольцев хватит для выполнения всех поставленных задач. «Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сообщил Владимир Цимлянский, его цитирует РИА Новости. Он заверил, что российская армия справится со всеми поставленными спецоперацией задачами в текущем составе и численности. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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