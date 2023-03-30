В Минобороны раскрыли, будет ли вторая волна мобилизации

Минобороны России: мобилизованных и добровольцев хватит для выполнения всех задач СВО

31 марта 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

В Минобороны рассказали, будет ли вторая волна мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России не планируется проведение второй волны мобилизации. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он утверждает, что мобилизованных и добровольцев хватит для выполнения всех поставленных задач. «Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сообщил Владимир Цимлянский, его цитирует РИА Новости. Он заверил, что российская армия справится со всеми поставленными спецоперацией задачами в текущем составе и численности. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

В России не планируется проведение второй волны мобилизации. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он утверждает, что мобилизованных и добровольцев хватит для выполнения всех поставленных задач. «Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сообщил Владимир Цимлянский, его цитирует РИА Новости. Он заверил, что российская армия справится со всеми поставленными спецоперацией задачами в текущем составе и численности. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.