18 апреля 2023

Свердловские лесопромышленники включились в гособоронзаказ

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесозаготовщики помогают участникам специальной военной операции
Лесозаготовщики помогают участникам специальной военной операции Фото:

В Свердловской области несколько предприятий, занимающиеся заготовкой и обработкой древесины, включились в выполнение гособоронзаказа. Они производят ящики для боеприпасов и другую высокотехнологичную деревянную продукцию, рассказал URA.RU один из участников рынка лесозаготовок.

«Речь о производстве разных видов ящиков, в том числе для боеприпасов, снарядов, материалы для сооружения блиндажей. Это высокотехнологическая деревянная продукция, к которой предъявляются очень серьезные требования», — поделился собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за увеличения гособоронзаказа в Свердловской области на производства необходимо привлечь 6,3 тысячи работников. Чтобы закрыть потребность в кадрах, предприятия активно взаимодействуют с учебными учреждениями, а именно — предлагают изменения в программу обучения по линии оборонно-промышленного комплекса.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

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В Свердловской области несколько предприятий, занимающиеся заготовкой и обработкой древесины, включились в выполнение гособоронзаказа. Они производят ящики для боеприпасов и другую высокотехнологичную деревянную продукцию, рассказал URA.RU один из участников рынка лесозаготовок. «Речь о производстве разных видов ящиков, в том числе для боеприпасов, снарядов, материалы для сооружения блиндажей. Это высокотехнологическая деревянная продукция, к которой предъявляются очень серьезные требования», — поделился собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что из-за увеличения гособоронзаказа в Свердловской области на производства необходимо привлечь 6,3 тысячи работников. Чтобы закрыть потребность в кадрах, предприятия активно взаимодействуют с учебными учреждениями, а именно — предлагают изменения в программу обучения по линии оборонно-промышленного комплекса. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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