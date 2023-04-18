Свердловские лесопромышленники включились в гособоронзаказ

Лесозаготовщики помогают участникам специальной военной операции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области несколько предприятий, занимающиеся заготовкой и обработкой древесины, включились в выполнение гособоронзаказа. Они производят ящики для боеприпасов и другую высокотехнологичную деревянную продукцию, рассказал URA.RU один из участников рынка лесозаготовок.

«Речь о производстве разных видов ящиков, в том числе для боеприпасов, снарядов, материалы для сооружения блиндажей. Это высокотехнологическая деревянная продукция, к которой предъявляются очень серьезные требования», — поделился собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за увеличения гособоронзаказа в Свердловской области на производства необходимо привлечь 6,3 тысячи работников. Чтобы закрыть потребность в кадрах, предприятия активно взаимодействуют с учебными учреждениями, а именно — предлагают изменения в программу обучения по линии оборонно-промышленного комплекса.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.