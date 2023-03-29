На выполнение гособоронзаказа требуются 6,3 тысячи свердловчан

Из-за увеличения гособоронзаказа в Свердловской области на производства необходимо привлечь 6,3 тысячи работников. Такие цифры были озвучены на заседании координационного совета региона по кадровому обеспечению экономики, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Свердловской области на официальном сайте.
«На сегодня для выполнения плановых производственных показателей, особенно в связи с увеличением гособоронзаказа, необходимо привлечь дополнительно 6,3 тысячи работников. Это без учета текущей ротации (увольнение на пенсию, переход на другое предприятие и тому подобное)», — говорится в сообщении.
Чтобы закрыть потребность в кадрах, предприятия активно взаимодействуют с учебными учреждениями, а именно — предлагают изменения в программу обучения по линии оборонно-промышленного комплекса. На заводы требуются сотрудники, которые быстро адаптируются, социализируются и включаются в выполнения плановых показателей.
Ранее URA.RU сообщало, что HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании, чтобы привлечь сотрудников на заводы. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой.
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