19 апреля 2023

Свердловский поселок остался без воды из-за аварии

Жители поселка Кедровка остались без воды из-за аварии на водопроводе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Коммунальщики устранили аварию через четыре часа Фото:

В поселке Кедровка (Березовский городской округ, Свердловская область) утром 19 апреля произошла авария на водопроводе, из-за чего жители остались без холодной воды. К обеду проблема была решена, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались улицы Советская и Школьная. Аварийно-восстановительные работы вели специалисты „Аква-Сервис“. Водоснабжение в поселке было восстановлено около 13 часов дня», — пишет пресс-служба мэрии Кедровки в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 апреля жители Верхней Салды остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Коммунальщикам пришлось сначала снизить на 50% подачу воды, а потом и вовсе приостановить ее до устранения аварии. Для жителей был организован подвоз холодной воды. Аварию устранили на утро следующего дня.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Кедровка (Березовский городской округ, Свердловская область) утром 19 апреля произошла авария на водопроводе, из-за чего жители остались без холодной воды. К обеду проблема была решена, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались улицы Советская и Школьная. Аварийно-восстановительные работы вели специалисты „Аква-Сервис“. Водоснабжение в поселке было восстановлено около 13 часов дня», — пишет пресс-служба мэрии Кедровки в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в ночь на 16 апреля жители Верхней Салды остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Коммунальщикам пришлось сначала снизить на 50% подачу воды, а потом и вовсе приостановить ее до устранения аварии. Для жителей был организован подвоз холодной воды. Аварию устранили на утро следующего дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...