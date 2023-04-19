Свердловский поселок остался без воды из-за аварии

Жители поселка Кедровка остались без воды из-за аварии на водопроводе

20 апреля 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Коммунальщики устранили аварию через четыре часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Кедровка (Березовский городской округ, Свердловская область) утром 19 апреля произошла авария на водопроводе, из-за чего жители остались без холодной воды. К обеду проблема была решена, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались улицы Советская и Школьная. Аварийно-восстановительные работы вели специалисты „Аква-Сервис“. Водоснабжение в поселке было восстановлено около 13 часов дня», — пишет пресс-служба мэрии Кедровки в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в ночь на 16 апреля жители Верхней Салды остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Коммунальщикам пришлось сначала снизить на 50% подачу воды, а потом и вовсе приостановить ее до устранения аварии. Для жителей был организован подвоз холодной воды. Аварию устранили на утро следующего дня.

В поселке Кедровка (Березовский городской округ, Свердловская область) утром 19 апреля произошла авария на водопроводе, из-за чего жители остались без холодной воды. К обеду проблема была решена, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались улицы Советская и Школьная. Аварийно-восстановительные работы вели специалисты „Аква-Сервис“. Водоснабжение в поселке было восстановлено около 13 часов дня», — пишет пресс-служба мэрии Кедровки в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в ночь на 16 апреля жители Верхней Салды остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Коммунальщикам пришлось сначала снизить на 50% подачу воды, а потом и вовсе приостановить ее до устранения аварии. Для жителей был организован подвоз холодной воды. Аварию устранили на утро следующего дня.