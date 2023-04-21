Командующий ВСУ: ПВО Patriot заступила на боевое дежурство

ПВО Patriot готовы выполнять боевые задачи на Украине, заявил Николай Олещук Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские зенитчики раньше срока прошли обучение, что позволило уже сейчас пусковым установкам Patriot заступить на боевое дежурство в системе ПВО Украины. Об этом рассказал командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук.

«Пусковая установка Patriot уже заступает на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины», — написал Олещук в своем telegram-канал. Он подчеркнул, что это произошло из-за ускоренного обучения украинских зенитчиков, которые уже сейчас готовы выполнять свои боевые задачи. Командующий выразил благодарность западным партнерам Украины за обучение солдат и предоставленные западные зенитно-ракетные комплексы, среди которых NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.

Ранее Германия отчиталась о прибытии ПВО Patriot на Украину. Издание Military Watch Magazine спрогнозировало, что зенитно-ракетные комплексы Patriot не справятся в противостоянии с российскими ракетами, передает «Федеральное агентство новостей».