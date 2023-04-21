Командующий ВСУ: ПВО Patriot заступила на боевое дежурство

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
ПВО Patriot готовы выполнять боевые задачи на Украине, заявил Николай Олещук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские зенитчики раньше срока прошли обучение, что позволило уже сейчас пусковым установкам Patriot заступить на боевое дежурство в системе ПВО Украины. Об этом рассказал командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук.

«Пусковая установка Patriot уже заступает на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины», — написал Олещук в своем telegram-канал. Он подчеркнул, что это произошло из-за ускоренного обучения украинских зенитчиков, которые уже сейчас готовы выполнять свои боевые задачи. Командующий выразил благодарность западным партнерам Украины за обучение солдат и предоставленные западные зенитно-ракетные комплексы, среди которых NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.

Ранее Германия отчиталась о прибытии ПВО Patriot на Украину. Издание Military Watch Magazine спрогнозировало, что зенитно-ракетные комплексы Patriot не справятся в противостоянии с российскими ракетами, передает «Федеральное агентство новостей».

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Украинские зенитчики раньше срока прошли обучение, что позволило уже сейчас пусковым установкам Patriot заступить на боевое дежурство в системе ПВО Украины. Об этом рассказал командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук. «Пусковая установка Patriot уже заступает на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины», — написал Олещук в своем telegram-канал. Он подчеркнул, что это произошло из-за ускоренного обучения украинских зенитчиков, которые уже сейчас готовы выполнять свои боевые задачи. Командующий выразил благодарность западным партнерам Украины за обучение солдат и предоставленные западные зенитно-ракетные комплексы, среди которых NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие. Ранее Германия отчиталась о прибытии ПВО Patriot на Украину. Издание Military Watch Magazine спрогнозировало, что зенитно-ракетные комплексы Patriot не справятся в противостоянии с российскими ракетами, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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