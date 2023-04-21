Пушилин отчитает своих советников за хайп на теме спецоперации

В погоне за популярностью советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил об окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске) российскими штурмовыми отрядами. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин, отметив, что такое делать недопустимо.
«Вот я говорю про Артемовск, про ситуацию: есть там уже котел по факту, нет котла. Я со своими советниками проведу работу. В погоне за хайпом недопустимо делать такие опрометчивые заявления», — заявил Пишулин в своем
Ранее Ян Гагин заявил о взятии ВСУ в котел в Бахмуте. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, по которой отряды ВСУ получали ресурсы. Однако позже эту информацию опроверг источник, который находится в городе, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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