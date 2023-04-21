Пушилин отчитает своих советников за хайп на теме спецоперации

Пушилин назвал недопустимыми заявления своих советников о ситуации на фронте
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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин проведет работу со своими советниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В погоне за популярностью советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил об окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске) российскими штурмовыми отрядами. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин, отметив, что такое делать недопустимо.

«Вот я говорю про Артемовск, про ситуацию: есть там уже котел по факту, нет котла. Я со своими советниками проведу работу. В погоне за хайпом недопустимо делать такие опрометчивые заявления», — заявил Пишулин в своем telegram-канале. Он отметил, что такие заявления могут навредить солдатам, которые находятся на передовой.

Ранее Ян Гагин заявил о взятии ВСУ в котел в Бахмуте. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, по которой отряды ВСУ получали ресурсы. Однако позже эту информацию опроверг источник, который находится в городе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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В погоне за популярностью советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил об окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске) российскими штурмовыми отрядами. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин, отметив, что такое делать недопустимо. «Вот я говорю про Артемовск, про ситуацию: есть там уже котел по факту, нет котла. Я со своими советниками проведу работу. В погоне за хайпом недопустимо делать такие опрометчивые заявления», — заявил Пишулин в своем telegram-канале. Он отметил, что такие заявления могут навредить солдатам, которые находятся на передовой. Ранее Ян Гагин заявил о взятии ВСУ в котел в Бахмуте. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, по которой отряды ВСУ получали ресурсы. Однако позже эту информацию опроверг источник, который находится в городе, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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