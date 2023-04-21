Пушилин отчитает своих советников за хайп на теме спецоперации

Пушилин назвал недопустимыми заявления своих советников о ситуации на фронте

21 апреля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин проведет работу со своими советниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В погоне за популярностью советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил об окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске) российскими штурмовыми отрядами. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин, отметив, что такое делать недопустимо. «Вот я говорю про Артемовск, про ситуацию: есть там уже котел по факту, нет котла. Я со своими советниками проведу работу. В погоне за хайпом недопустимо делать такие опрометчивые заявления», — заявил Пишулин в своем telegram-канале . Он отметил, что такие заявления могут навредить солдатам, которые находятся на передовой. Ранее Ян Гагин заявил о взятии ВСУ в котел в Бахмуте. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, по которой отряды ВСУ получали ресурсы. Однако позже эту информацию опроверг источник, который находится в городе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В погоне за популярностью советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил об окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске) российскими штурмовыми отрядами. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин, отметив, что такое делать недопустимо. «Вот я говорю про Артемовск, про ситуацию: есть там уже котел по факту, нет котла. Я со своими советниками проведу работу. В погоне за хайпом недопустимо делать такие опрометчивые заявления», — заявил Пишулин в своем telegram-канале. Он отметил, что такие заявления могут навредить солдатам, которые находятся на передовой. Ранее Ян Гагин заявил о взятии ВСУ в котел в Бахмуте. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, по которой отряды ВСУ получали ресурсы. Однако позже эту информацию опроверг источник, который находится в городе, сообщает «Федеральное агентство новостей».