23 апреля 2023
22 апреля 2023

Тюменский депутат, возглавивший областную больницу, покинет гордуму

Главврач тюменской областной больницы №1 Иван Попов покинет городскую думу
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, депутаты гордумы, депутаты тюменской городской думы, депутат городской думы
Депутат Иван Попов (справа) не войдет в новый созыв гордумы из-за новой высокой должности Фото:

Депутат гордумы Тюмени Иван Попов, возглавив областную клиническую больницу №1, завершит свою политическую карьеру после сентябрьских выборов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политтусовке региона.

«После назначения он должен погрузиться в управление больницей. О новом депутатском сроке речи не идет», — поделился собеседник агентства.

Агентство направило запрос Ивану Попову. Ответ на него ожидается.

Ранее депутат гордумы и торакальный хирург Иван Попов получил должность главного врача областной больницы. В структуру ОКБ №1 входит шесть медцентров, три поликлиники, два стационара, центр медицинских катастроф и прочие подразделения.

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Депутат гордумы Тюмени Иван Попов, возглавив областную клиническую больницу №1, завершит свою политическую карьеру после сентябрьских выборов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политтусовке региона. «После назначения он должен погрузиться в управление больницей. О новом депутатском сроке речи не идет», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос Ивану Попову. Ответ на него ожидается. Ранее депутат гордумы и торакальный хирург Иван Попов получил должность главного врача областной больницы. В структуру ОКБ №1 входит шесть медцентров, три поликлиники, два стационара, центр медицинских катастроф и прочие подразделения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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