Тюменский депутат, возглавивший областную больницу, покинет гордуму

Главврач тюменской областной больницы №1 Иван Попов покинет городскую думу

24 апреля 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Депутат Иван Попов (справа) не войдет в новый созыв гордумы из-за новой высокой должности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат гордумы Тюмени Иван Попов, возглавив областную клиническую больницу №1, завершит свою политическую карьеру после сентябрьских выборов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политтусовке региона. «После назначения он должен погрузиться в управление больницей. О новом депутатском сроке речи не идет», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос Ивану Попову. Ответ на него ожидается. Ранее депутат гордумы и торакальный хирург Иван Попов получил должность главного врача областной больницы. В структуру ОКБ №1 входит шесть медцентров, три поликлиники, два стационара, центр медицинских катастроф и прочие подразделения.

Депутат гордумы Тюмени Иван Попов, возглавив областную клиническую больницу №1, завершит свою политическую карьеру после сентябрьских выборов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политтусовке региона. «После назначения он должен погрузиться в управление больницей. О новом депутатском сроке речи не идет», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос Ивану Попову. Ответ на него ожидается. Ранее депутат гордумы и торакальный хирург Иван Попов получил должность главного врача областной больницы. В структуру ОКБ №1 входит шесть медцентров, три поликлиники, два стационара, центр медицинских катастроф и прочие подразделения.