Тюменский депутат, возглавивший областную больницу, покинет гордуму

Депутат гордумы Тюмени Иван Попов, возглавив областную клиническую больницу №1, завершит свою политическую карьеру после сентябрьских выборов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политтусовке региона.
«После назначения он должен погрузиться в управление больницей. О новом депутатском сроке речи не идет», — поделился собеседник агентства.
Агентство направило запрос Ивану Попову. Ответ на него ожидается.
Ранее депутат гордумы и торакальный хирург Иван Попов получил должность главного врача областной больницы. В структуру ОКБ №1 входит шесть медцентров, три поликлиники, два стационара, центр медицинских катастроф и прочие подразделения.
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