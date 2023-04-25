25 апреля 2023

В Ханты-Мансийске создали первый в России дом «без ключей»

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, смартфон, смотрит в телефон
Технология позволяет попасть во двор и подъезд с помощью смартфона Фото:

В Ханты-Мансийске в эко-квартале «Долина ручьев» создали первую в стране новостройку с системой бесключевого доступа. Технология позволяет попасть во двор и подъезд дома с помощью смартфона, сообщили URA.RU в «Ростелекоме»

«Новостройка стала первой в стране, где также внедрена система бесключевого доступа от партнеров национального провайдера. Новое цифровое решение действует в пилотном режиме», — рассказали в компании.

Система работает через bluetooth на телефоне. «Жители дома скачивают специальное мобильное приложение, авторизуются в нем, получают цифровой код, включают bluetooth и попадают во двор или подъезд без ключа. Система действует даже в фоновом режиме», — добавляют в «Ростелекоме».

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска презентовали новую умную квартиру. Ее создали для мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата. Жилье, например, оснащено автоматизированными системами, которые самостоятельно поддерживают заданную температуру и перекрывают водоснабжение при утечке.

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В Ханты-Мансийске в эко-квартале «Долина ручьев» создали первую в стране новостройку с системой бесключевого доступа. Технология позволяет попасть во двор и подъезд дома с помощью смартфона, сообщили URA.RU в «Ростелекоме» «Новостройка стала первой в стране, где также внедрена система бесключевого доступа от партнеров национального провайдера. Новое цифровое решение действует в пилотном режиме», — рассказали в компании. Система работает через bluetooth на телефоне. «Жители дома скачивают специальное мобильное приложение, авторизуются в нем, получают цифровой код, включают bluetooth и попадают во двор или подъезд без ключа. Система действует даже в фоновом режиме», — добавляют в «Ростелекоме». Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска презентовали новую умную квартиру. Ее создали для мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата. Жилье, например, оснащено автоматизированными системами, которые самостоятельно поддерживают заданную температуру и перекрывают водоснабжение при утечке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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