В Ханты-Мансийске создали первый в России дом «без ключей»

Технология позволяет попасть во двор и подъезд с помощью смартфона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске в эко-квартале «Долина ручьев» создали первую в стране новостройку с системой бесключевого доступа. Технология позволяет попасть во двор и подъезд дома с помощью смартфона, сообщили URA.RU в «Ростелекоме»

«Новостройка стала первой в стране, где также внедрена система бесключевого доступа от партнеров национального провайдера. Новое цифровое решение действует в пилотном режиме», — рассказали в компании.

Система работает через bluetooth на телефоне. «Жители дома скачивают специальное мобильное приложение, авторизуются в нем, получают цифровой код, включают bluetooth и попадают во двор или подъезд без ключа. Система действует даже в фоновом режиме», — добавляют в «Ростелекоме».

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска презентовали новую умную квартиру. Ее создали для мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата. Жилье, например, оснащено автоматизированными системами, которые самостоятельно поддерживают заданную температуру и перекрывают водоснабжение при утечке.