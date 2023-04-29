SHOT: в Москве компания заставляет работников спонсировать ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Охранное предприятие заставляет спонсировать ВСУ из зарплат сотрудников Фото:

В Москве мужчина хотел устроиться в охранную организацию. Однако там ему сказали, что он должен будет спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) со своей зарплаты. Об этом написали в telegram-канале SHOT.

«По нашей информации, 44-летний мужчина несколько месяцев искал работу и мониторил соответствующие онлайн-ресурсы. Найдя подходящее ему объявление, он по WhatsApp позвонил потенциальному работодателю. <…> В конце разговора hr-охранник выдал фразу о том, что с каждой зарплаты организация принудительно собирает с сотрудников по две тысячи рублей в пользу украинской армии», — написали в SHOT. Название охранного предприятия в источнике не привели.

Уточняется что после случившегося мужчина тут же обратился в полицию. В отношении охранного предприятия проводится проверка, подчеркнули в telegram-канале.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала москвичку из-за подозрения в госизмене. Гражданка финансово помогала украинской армии. Также сообщалось об аресте уроженца Ростова за финансирование батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве мужчина хотел устроиться в охранную организацию. Однако там ему сказали, что он должен будет спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) со своей зарплаты. Об этом написали в telegram-канале SHOT. «По нашей информации, 44-летний мужчина несколько месяцев искал работу и мониторил соответствующие онлайн-ресурсы. Найдя подходящее ему объявление, он по WhatsApp позвонил потенциальному работодателю. <…> В конце разговора hr-охранник выдал фразу о том, что с каждой зарплаты организация принудительно собирает с сотрудников по две тысячи рублей в пользу украинской армии», — написали в SHOT. Название охранного предприятия в источнике не привели. Уточняется что после случившегося мужчина тут же обратился в полицию. В отношении охранного предприятия проводится проверка, подчеркнули в telegram-канале. Ранее стало известно, что ФСБ задержала москвичку из-за подозрения в госизмене. Гражданка финансово помогала украинской армии. Также сообщалось об аресте уроженца Ростова за финансирование батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...