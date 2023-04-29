SHOT: в Москве компания заставляет работников спонсировать ВСУ

29 апреля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Охранное предприятие заставляет спонсировать ВСУ из зарплат сотрудников Фото: Министерство обороны Великобритании В Москве мужчина хотел устроиться в охранную организацию. Однако там ему сказали, что он должен будет спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) со своей зарплаты. Об этом написали в telegram-канале SHOT. «По нашей информации, 44-летний мужчина несколько месяцев искал работу и мониторил соответствующие онлайн-ресурсы. Найдя подходящее ему объявление, он по WhatsApp позвонил потенциальному работодателю. <…> В конце разговора hr-охранник выдал фразу о том, что с каждой зарплаты организация принудительно собирает с сотрудников по две тысячи рублей в пользу украинской армии», — написали в SHOT. Название охранного предприятия в источнике не привели. Уточняется что после случившегося мужчина тут же обратился в полицию. В отношении охранного предприятия проводится проверка, подчеркнули в telegram-канале. Ранее стало известно, что ФСБ задержала москвичку из-за подозрения в госизмене. Гражданка финансово помогала украинской армии. Также сообщалось об аресте уроженца Ростова за финансирование батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).

В Москве мужчина хотел устроиться в охранную организацию. Однако там ему сказали, что он должен будет спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) со своей зарплаты. Об этом написали в telegram-канале SHOT. «По нашей информации, 44-летний мужчина несколько месяцев искал работу и мониторил соответствующие онлайн-ресурсы. Найдя подходящее ему объявление, он по WhatsApp позвонил потенциальному работодателю. <…> В конце разговора hr-охранник выдал фразу о том, что с каждой зарплаты организация принудительно собирает с сотрудников по две тысячи рублей в пользу украинской армии», — написали в SHOT. Название охранного предприятия в источнике не привели. Уточняется что после случившегося мужчина тут же обратился в полицию. В отношении охранного предприятия проводится проверка, подчеркнули в telegram-канале. Ранее стало известно, что ФСБ задержала москвичку из-за подозрения в госизмене. Гражданка финансово помогала украинской армии. Также сообщалось об аресте уроженца Ростова за финансирование батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).