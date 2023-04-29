Мужчина стрелял на балконе из страйкбольного оружия, предполагает очевидец
В Екатеринбурге мужчина устроил тир на своем балконе. Неизвестный ночью напугал соседей стрельбой из страйкбольного оружия, рассказали очевидцы в соцсети.
«Я решил выглянуть в окно и заметил, как на одном из балконов взрослый мужчина стреляет по чему-то из страйкбольного или охолощенного оружия. Мужчина устроил тир на своем балконе», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Инцидент произошел в ночь на 29 апреля в одном из домов на улице Крестинского. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там пообещали рассказать подробности позднее.
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