29 апреля 2023

Екатеринбуржец напугал соседей стрельбой на балконе. Видео

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Страйкбол. Тюмень, автомат, боевики, оружие, ополченцы, страйкбол, стрелок, террорист
Мужчина стрелял на балконе из страйкбольного оружия, предполагает очевидец Фото:

В Екатеринбурге мужчина устроил тир на своем балконе. Неизвестный ночью напугал соседей стрельбой из страйкбольного оружия, рассказали очевидцы в соцсети.

«Я решил выглянуть в окно и заметил, как на одном из балконов взрослый мужчина стреляет по чему-то из страйкбольного или охолощенного оружия. Мужчина устроил тир на своем балконе», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел в ночь на 29 апреля в одном из домов на улице Крестинского. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там пообещали рассказать подробности позднее.

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В Екатеринбурге мужчина устроил тир на своем балконе. Неизвестный ночью напугал соседей стрельбой из страйкбольного оружия, рассказали очевидцы в соцсети. «Я решил выглянуть в окно и заметил, как на одном из балконов взрослый мужчина стреляет по чему-то из страйкбольного или охолощенного оружия. Мужчина устроил тир на своем балконе», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Инцидент произошел в ночь на 29 апреля в одном из домов на улице Крестинского. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там пообещали рассказать подробности позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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