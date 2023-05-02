Свердловским силовикам грозят отставки поле пожара в Сосьве

Силовики проверят сотрудников свердловского ГУФСИН, тушивших дома во время пожара в Сосьве

Сотрудников ГУФСИН проверит руководство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Сотрудники свердловского ГУФСИН, которые во время пожара в Сосьве тушили свои дома вместо колонии-больницы, отчитаются перед начальством о своем поведении. Некоторым сотрудникам ведомства может угрожать отставка, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Когда начался пожар, все жители бросились тушить свои дома, и сотрудники колонии не исключение. У них есть обязанность оставаться на месте до последнего, что бы ни произошло, поэтому сейчас пройдут разбирательства», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Там опровергли сообщение источника и назвали информацию бредом. «Пожар был три дня. Люди вечером шли домой и тушили, когда колонии уже не было. Кому предписано, тушили пожар, кому предписано охраняли осужденных, кому предписано, эвакуировали имущество и вооружение. В этой заметке-вбросе нет ни одного факта, ни одного примера. У нас дополнительно десятки сотрудников прибыли из других учреждений», — сообщили в пресс-службе.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля и, распространившись на часть территории поселка, уничтожил более ста домов. Сгорело и лечебно-исправительное учреждение №23, откуда были эвакуированы заключенные. 2 мая был замечен новый пожар.