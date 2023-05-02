В Сосьве вспыхнул новый пожар

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область
Жители Сосьвы обнаружили новый очаг возгорания Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Сосьве (Свердловская область) появился новый очаг горения. Местные жители боятся повторения трагедии, которая частично уничтожила поселок. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Опять пожар в Сосьве. Возгорание произошло на территории, куда ранее свозили сгоревшие деревянные конструкции от предыдущего пожара», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием администрацию Сосьвинского городского округа. «Там сейчас работают пожарные. Пока все под контролем», — отметили в мэрии Сосьвы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начались пожары. Самым разрушительным пожаром стало возгорание в Сосьве. Там огонь частично уничтожил поселок. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

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В Сосьве (Свердловская область) появился новый очаг горения. Местные жители боятся повторения трагедии, которая частично уничтожила поселок. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Опять пожар в Сосьве. Возгорание произошло на территории, куда ранее свозили сгоревшие деревянные конструкции от предыдущего пожара», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием администрацию Сосьвинского городского округа. «Там сейчас работают пожарные. Пока все под контролем», — отметили в мэрии Сосьвы. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начались пожары. Самым разрушительным пожаром стало возгорание в Сосьве. Там огонь частично уничтожил поселок. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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