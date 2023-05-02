В Сосьве вспыхнул новый пожар

02 мая 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Жители Сосьвы обнаружили новый очаг возгорания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Сосьве (Свердловская область) появился новый очаг горения. Местные жители боятся повторения трагедии, которая частично уничтожила поселок. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Опять пожар в Сосьве. Возгорание произошло на территории, куда ранее свозили сгоревшие деревянные конструкции от предыдущего пожара», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием администрацию Сосьвинского городского округа. «Там сейчас работают пожарные. Пока все под контролем», — отметили в мэрии Сосьвы. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начались пожары. Самым разрушительным пожаром стало возгорание в Сосьве. Там огонь частично уничтожил поселок. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

В Сосьве (Свердловская область) появился новый очаг горения. Местные жители боятся повторения трагедии, которая частично уничтожила поселок. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Опять пожар в Сосьве. Возгорание произошло на территории, куда ранее свозили сгоревшие деревянные конструкции от предыдущего пожара», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием администрацию Сосьвинского городского округа. «Там сейчас работают пожарные. Пока все под контролем», — отметили в мэрии Сосьвы. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начались пожары. Самым разрушительным пожаром стало возгорание в Сосьве. Там огонь частично уничтожил поселок. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.