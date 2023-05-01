Пермская полиция задержала закладчиц героина из Подмосковья и Узбекистана

Распространительницам наркотиков грозит до 20 лет колонии Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Перми полиция задержала двух женщин, которые занимались в городе распространением наркотиков. Приехавшие из Мытищ и Узбекистана делали закладки героина в разных частях Перми, рассказали в городском УМВД.

«Полицейские задержали наркокурьеров с поличным, когда они прятали запрещенные вещества. При себе у злоумышленниц изъято 72 свертка, 144 расфасованных свертка изъяты при обыске в съемной квартире. Также из уже организованных ими 6 тайников были изъяты наркотические средства. Всего сотрудники полиции изъяли более 86 граммов героина», — сообщается в telegram-канале УМВД по Перми.

Уголовное дело против женщин уже направлено в суд. Им грозит до 20 лет лишения свободы.