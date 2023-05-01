01 мая 2023

Пермская полиция задержала закладчиц героина из Подмосковья и Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, заключенные, девушка, арест, женщина, полиция, преступница, наручники
Распространительницам наркотиков грозит до 20 лет колонии Фото:

В Перми полиция задержала двух женщин, которые занимались в городе распространением наркотиков. Приехавшие из Мытищ и Узбекистана делали закладки героина в разных частях Перми, рассказали в городском УМВД.

«Полицейские задержали наркокурьеров с поличным, когда они прятали запрещенные вещества. При себе у злоумышленниц изъято 72 свертка, 144 расфасованных свертка изъяты при обыске в съемной квартире. Также из уже организованных ими 6 тайников были изъяты наркотические средства. Всего сотрудники полиции изъяли более 86 граммов героина», — сообщается в telegram-канале УМВД по Перми.

Уголовное дело против женщин уже направлено в суд. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми полиция задержала двух женщин, которые занимались в городе распространением наркотиков. Приехавшие из Мытищ и Узбекистана делали закладки героина в разных частях Перми, рассказали в городском УМВД. «Полицейские задержали наркокурьеров с поличным, когда они прятали запрещенные вещества. При себе у злоумышленниц изъято 72 свертка, 144 расфасованных свертка изъяты при обыске в съемной квартире. Также из уже организованных ими 6 тайников были изъяты наркотические средства. Всего сотрудники полиции изъяли более 86 граммов героина», — сообщается в telegram-канале УМВД по Перми. Уголовное дело против женщин уже направлено в суд. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...