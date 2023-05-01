01 мая 2023

Пермяков зовут на стройку АЭС, обещая зарплату в 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заработная плата выплачивается дважды в месяц Фото:

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу на строительстве Курской АЭС-2, где срочно требуются электромонтажники. Им обещают заработную плату до 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление разместил на сайте «Авито» строительный холдинг «Титан-2».

«Вакансия в Пермском крае. Дочерняя компания холдинга АО „СЭМ“ выполняет монтаж электрооборудования, включая распределительные устройства и подстанции, линии электропередач, токопроводы, внутреннее и наружное освещение. Для строительства Курской АЭС-2 требуются электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию 3-6 разрядов. Зарплата — от 80 до 100 тысяч рублей», — сообщается в объявлении.

В числе условий указаны пятидневная рабочая неделя, выплаты зарплаты дважды в месяц, бесплатное жилье, предоставление специальной формы и корпоративный транспорт. Среди требования обязательны наличие специального образования, квалификационного удостоверения, опыта работы от трех лет и отсутствие судимостей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Томской области, где необходимо трудиться на строительстве нового реактора АЭС. За вахту в 90 смен специалистам с опытом обещают заплатить 600 тысяч рублей.

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Жителям Перми и Пермского края предлагают работу на строительстве Курской АЭС-2, где срочно требуются электромонтажники. Им обещают заработную плату до 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление разместил на сайте «Авито» строительный холдинг «Титан-2». «Вакансия в Пермском крае. Дочерняя компания холдинга АО „СЭМ“ выполняет монтаж электрооборудования, включая распределительные устройства и подстанции, линии электропередач, токопроводы, внутреннее и наружное освещение. Для строительства Курской АЭС-2 требуются электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию 3-6 разрядов. Зарплата — от 80 до 100 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. В числе условий указаны пятидневная рабочая неделя, выплаты зарплаты дважды в месяц, бесплатное жилье, предоставление специальной формы и корпоративный транспорт. Среди требования обязательны наличие специального образования, квалификационного удостоверения, опыта работы от трех лет и отсутствие судимостей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Томской области, где необходимо трудиться на строительстве нового реактора АЭС. За вахту в 90 смен специалистам с опытом обещают заплатить 600 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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