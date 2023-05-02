В Челябинской области ФСБ пресекла канал незаконной миграции

03 мая 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал незаконной миграции иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили 3 мая в пресс-службе ведомства. «В области выявлены жители региона, которые организовали незаконную легализацию иностранных граждан на Южном Урале. Подозреваемые оформляли фиктивные трудовые договоры с иностранцами, а затем ставили их на миграционный учет», — заявили в пресс-службе УФСБ. За свои услуги члены преступной группировки брали деньги. Следственным органом УФСБ в отношении двоих граждан возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК России («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»).

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал незаконной миграции иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили 3 мая в пресс-службе ведомства. «В области выявлены жители региона, которые организовали незаконную легализацию иностранных граждан на Южном Урале. Подозреваемые оформляли фиктивные трудовые договоры с иностранцами, а затем ставили их на миграционный учет», — заявили в пресс-службе УФСБ. За свои услуги члены преступной группировки брали деньги. Следственным органом УФСБ в отношении двоих граждан возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК России («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»).