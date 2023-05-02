В Челябинской области ФСБ пресекла канал незаконной миграции

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал незаконной миграции иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили 3 мая в пресс-службе ведомства.
«В области выявлены жители региона, которые организовали незаконную легализацию иностранных граждан на Южном Урале. Подозреваемые оформляли фиктивные трудовые договоры с иностранцами, а затем ставили их на миграционный учет», — заявили в пресс-службе УФСБ.
За свои услуги члены преступной группировки брали деньги. Следственным органом УФСБ в отношении двоих граждан возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК России («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»).
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