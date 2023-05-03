Свердловский инженер рассказал, как украинский беспилотник долетел до Кремля

Свердловский инженер: Кремль атаковали автономными дронами
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Для обнаружения дронов создают специальные приборы (фото из архива)
Для обнаружения дронов создают специальные приборы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

Есть разные виды дронов, и не все из них излучают радиосигналы. Именно этот факт мог стать причиной того, почему в ночь на 3 мая беспилотники долетели до купола Сенатского Дворца на территории Кремля в Москве, предполагает инженер из Екатеринбурга, специализирующийся на создании детекторов для обнаружения дронов.

«Есть разные варианты дронов: те, которые имеют или требуют связь с оператором или пультом управления — в этом случае их можно обнаружить по радиосигналу; и те, которым не требуется внешний канал связи — эти дроны могут лететь автономно, что усложняет задачу обнаружения. Дроны имеют маленькие объемы, что усложняет их обнаружение радиолокационной станцией, особенно если дрон низко летит. Если система управления хорошая и спутники не нужны постоянно, то дрон может лететь автономно и достаточно точно», — поделился собеседник на условиях анонимности.

Киев в ночь на среду пытался нанести удар беспилотниками по Кремлю. Оба аппарата были выведены из строя в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой покушения на президента России Владимира Путина. Песков добавил, что Кремль считает атаку террористической акцией.

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Есть разные виды дронов, и не все из них излучают радиосигналы. Именно этот факт мог стать причиной того, почему в ночь на 3 мая беспилотники долетели до купола Сенатского Дворца на территории Кремля в Москве, предполагает инженер из Екатеринбурга, специализирующийся на создании детекторов для обнаружения дронов. «Есть разные варианты дронов: те, которые имеют или требуют связь с оператором или пультом управления — в этом случае их можно обнаружить по радиосигналу; и те, которым не требуется внешний канал связи — эти дроны могут лететь автономно, что усложняет задачу обнаружения. Дроны имеют маленькие объемы, что усложняет их обнаружение радиолокационной станцией, особенно если дрон низко летит. Если система управления хорошая и спутники не нужны постоянно, то дрон может лететь автономно и достаточно точно», — поделился собеседник на условиях анонимности. Киев в ночь на среду пытался нанести удар беспилотниками по Кремлю. Оба аппарата были выведены из строя в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была попыткой покушения на президента России Владимира Путина. Песков добавил, что Кремль считает атаку террористической акцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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