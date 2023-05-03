03 мая 2023

Челябинский губернатор поздравил российских хоккеистов с победой

© Служба новостей «URA.RU»
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Оба матча с белорусами закончились в пользу России
Оба матча с белорусами закончились в пользу России Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил российских хоккеистов с победой над сборной Белоруссии. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

«Спасибо сборным России и Белоруссии за два замечательных дня большого хоккейного праздника! В Челябинской области очень любят хоккей. Поздравляем нашу команду с победами на челябинском льду», — заявил Текслер в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что регион всегда рад принимать сборную России. Он уточнил, что лучшее подтверждение этому — полные трибуны болельщиков и вызванные у них эмоции.

«Россию невозможно вычеркнуть из международного спорта. Мы обязательно вернемся и победим!» — добавил Текслер.

Ранее стало известно, что сборная «Россия-25» 3 мая повторно обыграла хоккейную команду Белоруссии в Челябинске в рамках «Большого тура». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из ледовой арены «Трактор».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил российских хоккеистов с победой над сборной Белоруссии. Об этом он заявил на своей странице в соцсети. «Спасибо сборным России и Белоруссии за два замечательных дня большого хоккейного праздника! В Челябинской области очень любят хоккей. Поздравляем нашу команду с победами на челябинском льду», — заявил Текслер в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что регион всегда рад принимать сборную России. Он уточнил, что лучшее подтверждение этому — полные трибуны болельщиков и вызванные у них эмоции. «Россию невозможно вычеркнуть из международного спорта. Мы обязательно вернемся и победим!» — добавил Текслер. Ранее стало известно, что сборная «Россия-25» 3 мая повторно обыграла хоккейную команду Белоруссии в Челябинске в рамках «Большого тура». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из ледовой арены «Трактор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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