Челябинский губернатор поздравил российских хоккеистов с победой

Оба матча с белорусами закончились в пользу России Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил российских хоккеистов с победой над сборной Белоруссии. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

«Спасибо сборным России и Белоруссии за два замечательных дня большого хоккейного праздника! В Челябинской области очень любят хоккей. Поздравляем нашу команду с победами на челябинском льду», — заявил Текслер в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что регион всегда рад принимать сборную России. Он уточнил, что лучшее подтверждение этому — полные трибуны болельщиков и вызванные у них эмоции.

«Россию невозможно вычеркнуть из международного спорта. Мы обязательно вернемся и победим!» — добавил Текслер.

Ранее стало известно, что сборная «Россия-25» 3 мая повторно обыграла хоккейную команду Белоруссии в Челябинске в рамках «Большого тура». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из ледовой арены «Трактор».