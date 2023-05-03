Хоккейная сборная России выиграла у Белоруссии матч «Большого тура» в Челябинске. Фото, видео

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Матч Большого тура сборной России-25 в Челябинске 3 мая, челябинск, хоккей, Большой тур, сборная России 25, сборная Белоруссии
Второй матч с белорусами в Челябинске также завершился в пользу сборной России Фото:

Сборная «Россия-25» 3 мая повторно обыграла хоккейную команду Белоруссии в Челябинске в рамках «Большого тура». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из ледовой арены «Трактор».

«Уже в первом периоде россияне вели в счете 3:0. Отличились Матвей Мичков и Валентин Зыков, сделавший дубль. В начале второго периода белорусы сумели частично отыграться — шайбу хозяевам забил Роман Горбунов. На этом успехи белорусов прервали Захар Бардаков и Иван Зинченко — счет стал 5:1», — передает корреспондент URA.RU.

В третьем периоде счет практически сразу изменил Павел Парядин — 6:1. За семь минут до конца матча ему «ответил» белорусский спортсмен Егор Егнотенко — цифры на табло вновь поменялись: 6:2. И остались такими уже до конца встречи.

Турне сборной молодых звезд России — «Россия 25» по городам РФ, а также Белоруссии и Казахстана проводит Федерация хоккея России. Так ФХР готовит кандидатов в основную российскую сборную и укрепляет сотрудничество между дружественными странами. Матчи проходят со 2 по 16 мая в Челябинске, Красноярске, Туле, Астане и Минске. Соперниками российской национальной команды выступают сборные Казахстана и Белоруссии.

Матч Большого тура сборной России-25 в Челябинске 3 мая
Губернатор Алексей Текслер и легендарный хоккеист Владислав Третьяк наблюдали за матчем вместе. А на трибунах переживали за его исход 7,5 тысячи зрителей
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Сборная «Россия-25» 3 мая повторно обыграла хоккейную команду Белоруссии в Челябинске в рамках «Большого тура». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из ледовой арены «Трактор». «Уже в первом периоде россияне вели в счете 3:0. Отличились Матвей Мичков и Валентин Зыков, сделавший дубль. В начале второго периода белорусы сумели частично отыграться — шайбу хозяевам забил Роман Горбунов. На этом успехи белорусов прервали Захар Бардаков и Иван Зинченко — счет стал 5:1», — передает корреспондент URA.RU. В третьем периоде счет практически сразу изменил Павел Парядин — 6:1. За семь минут до конца матча ему «ответил» белорусский спортсмен Егор Егнотенко — цифры на табло вновь поменялись: 6:2. И остались такими уже до конца встречи. Турне сборной молодых звезд России — «Россия 25» по городам РФ, а также Белоруссии и Казахстана проводит Федерация хоккея России. Так ФХР готовит кандидатов в основную российскую сборную и укрепляет сотрудничество между дружественными странами. Матчи проходят со 2 по 16 мая в Челябинске, Красноярске, Туле, Астане и Минске. Соперниками российской национальной команды выступают сборные Казахстана и Белоруссии.
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