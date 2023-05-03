В мэрию ХМАО ищут заместителя начальника управления

В мэрии ХМАО заму по соцполитике обещают платить до 130 тысяч рублей

04 мая 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Зарплата замначальника управления в Югорске составляет от 83 до 130 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В мэрии Югорска (ХМАО) объявили конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника управления по социальной политике. Занявшему должность обещают заработную плату от 83 до 130 тысяч рублей, сообщается на портале «Госслужба». «Открыта вакансия на должность заместителя начальника управления по социальной политике. Прием документов на конкурс пройдет с 4 по 24 мая, заработная плата составит от 83 190 до 130 810 рублей», — сообщается в размещенной вакансии на сайте «Госслужба». Кандидат должен иметь уровень высшего образования не ниже специалитета и проработать не менее двух лет по специальности, а также два года занимать должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативные акты и обладать умением руководить. Ранее URA.RU рассказало, что в Урае ищут руководителя отдела гражданской защиты населения. Чиновнику обещают платить от 133 до 138 тысяч рублей.

В мэрии Югорска (ХМАО) объявили конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника управления по социальной политике. Занявшему должность обещают заработную плату от 83 до 130 тысяч рублей, сообщается на портале «Госслужба». «Открыта вакансия на должность заместителя начальника управления по социальной политике. Прием документов на конкурс пройдет с 4 по 24 мая, заработная плата составит от 83 190 до 130 810 рублей», — сообщается в размещенной вакансии на сайте «Госслужба». Кандидат должен иметь уровень высшего образования не ниже специалитета и проработать не менее двух лет по специальности, а также два года занимать должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативные акты и обладать умением руководить. Ранее URA.RU рассказало, что в Урае ищут руководителя отдела гражданской защиты населения. Чиновнику обещают платить от 133 до 138 тысяч рублей.