В мэрию ХМАО ищут заместителя начальника управления

В мэрии Югорска (ХМАО) объявили конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника управления по социальной политике. Занявшему должность обещают заработную плату от 83 до 130 тысяч рублей, сообщается на портале «Госслужба».
«Открыта вакансия на должность заместителя начальника управления по социальной политике. Прием документов на конкурс пройдет с 4 по 24 мая, заработная плата составит от 83 190 до 130 810 рублей», — сообщается в размещенной вакансии на сайте «Госслужба».
Кандидат должен иметь уровень высшего образования не ниже специалитета и проработать не менее двух лет по специальности, а также два года занимать должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативные акты и обладать умением руководить.
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