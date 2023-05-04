Российские военные спасли мирных жителей от беспилотников ВСУ в Херсонской области

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
ВС РФ защитили мирных граждан от дронов ВСУ, заявили в пресс-центре группировки «Днепр» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты отбили атаку украинских беспилотников в Херсонской области на жилые дома гражданских. Об этом заявляет пресс-служба группировки «Днепр».

«Отбита атака украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области», — уточнил начальник пресс-центра. Его слова передает РИА Новости.

Россия проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Украина весной анонсировала контрнаступление, которое растянется по всей территории страны. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что наступление уже началось.

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Российские солдаты отбили атаку украинских беспилотников в Херсонской области на жилые дома гражданских. Об этом заявляет пресс-служба группировки «Днепр». «Отбита атака украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области», — уточнил начальник пресс-центра. Его слова передает РИА Новости. Россия проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Украина весной анонсировала контрнаступление, которое растянется по всей территории страны. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что наступление уже началось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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