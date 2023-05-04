04 мая 2023

В Екатеринбурге перекроют центральные улицы из-за репетиций к 9 мая. Карта

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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, военная техника, репетиция парада
Военные должны провести еще две репетиции перед Днем Победы Фото:

Центр Екатеринбурга станет недоступен для пешеходов и автомобилистов в ночь с 5 на 6 мая, а также 7 мая. Все из-за финальных репетиций к 9 мая.

Дороги будут перекрыты с 20:00 до 4:00. Это коснется таких улиц как: Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского, а также проспекта Ленина. Генеральная репетиция пройдет в ночь на 7 мая и продлится до полудня.

Ранее военные показали технику, которая впервые поучаствует в параде. В вечерней репетиции 3 мая приняли участие новые бронеавтомобили 3-СТС «Ахмат», которые активно используются бойцами подразделения «Ахмат» в зоне проведения спецоперации. Также по центральным улицам прошли РСЗО «Торнадо-с» и «Торнадо-г», танк Т-34 и «Катюши».

Фото:

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Центр Екатеринбурга станет недоступен для пешеходов и автомобилистов в ночь с 5 на 6 мая, а также 7 мая. Все из-за финальных репетиций к 9 мая. Дороги будут перекрыты с 20:00 до 4:00. Это коснется таких улиц как: Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского, а также проспекта Ленина. Генеральная репетиция пройдет в ночь на 7 мая и продлится до полудня. Ранее военные показали технику, которая впервые поучаствует в параде. В вечерней репетиции 3 мая приняли участие новые бронеавтомобили 3-СТС «Ахмат», которые активно используются бойцами подразделения «Ахмат» в зоне проведения спецоперации. Также по центральным улицам прошли РСЗО «Торнадо-с» и «Торнадо-г», танк Т-34 и «Катюши».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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