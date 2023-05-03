По центру Екатеринбурга проехались танки и РСЗО «Торнадо». Фото

В Екатеринбурге прошла репетиция парада Победы с Т-34, РСЗО «Торнадо» и «Катюшами»
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В Екатеринбурге прошла репетиция к 9 Мая
В Екатеринбурге прошла репетиция к 9 Мая Фото:

В центре Екатеринбурга прошла репетиция парада Победы с использованием военной техники. Присутствовавший на месте событий корреспондент URA.RU сообщил, что было задействовано несколько десятков единиц военной техники — это РСЗО «Торнадо-с» и «Торнадо-г», танк Т-34 и «Катюши».

«Во главе парада — традиционно Т-34, за ним шли „Катюши“ и РСЗО „Торнадо-с“. Впервые в параде примет участие РСЗО „Торнадо-г“. Всего было несколько десятков боевых машин», — сообщил журналист агентства.

Ранее в Екатеринбурге на площади 1905 года прошла первая репетиция ко Дню Победы. Она продлилась около часа.

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В центре Екатеринбурга прошла репетиция парада Победы с использованием военной техники. Присутствовавший на месте событий корреспондент URA.RU сообщил, что было задействовано несколько десятков единиц военной техники — это РСЗО «Торнадо-с» и «Торнадо-г», танк Т-34 и «Катюши». «Во главе парада — традиционно Т-34, за ним шли „Катюши“ и РСЗО „Торнадо-с“. Впервые в параде примет участие РСЗО „Торнадо-г“. Всего было несколько десятков боевых машин», — сообщил журналист агентства. Ранее в Екатеринбурге на площади 1905 года прошла первая репетиция ко Дню Победы. Она продлилась около часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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