По центру Екатеринбурга проехались танки и РСЗО «Торнадо». Фото

В Екатеринбурге прошла репетиция парада Победы с Т-34, РСЗО «Торнадо» и «Катюшами»

03 мая 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге прошла репетиция к 9 Мая Фото: Илья Московец © URA.RU В центре Екатеринбурга прошла репетиция парада Победы с использованием военной техники. Присутствовавший на месте событий корреспондент URA.RU сообщил, что было задействовано несколько десятков единиц военной техники — это РСЗО «Торнадо-с» и «Торнадо-г», танк Т-34 и «Катюши». «Во главе парада — традиционно Т-34, за ним шли „Катюши“ и РСЗО „Торнадо-с“. Впервые в параде примет участие РСЗО „Торнадо-г“. Всего было несколько десятков боевых машин», — сообщил журналист агентства. Ранее в Екатеринбурге на площади 1905 года прошла первая репетиция ко Дню Победы. Она продлилась около часа. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

В центре Екатеринбурга прошла репетиция парада Победы с использованием военной техники. Присутствовавший на месте событий корреспондент URA.RU сообщил, что было задействовано несколько десятков единиц военной техники — это РСЗО «Торнадо-с» и «Торнадо-г», танк Т-34 и «Катюши». «Во главе парада — традиционно Т-34, за ним шли „Катюши“ и РСЗО „Торнадо-с“. Впервые в параде примет участие РСЗО „Торнадо-г“. Всего было несколько десятков боевых машин», — сообщил журналист агентства. Ранее в Екатеринбурге на площади 1905 года прошла первая репетиция ко Дню Победы. Она продлилась около часа.