Легендарные танки УВЗ откроют Парад Победы в Нижнем Тагиле. Видео

Сотрудники УВЗ показали легендарные танки, которые откроют Парад Победы в Нижнем Тагиле

05 мая 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Танки УВЗ знамениты во всем мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Праздничное шествие в честь Дня Победы в Нижнем Тагиле возглавит легендарный танк Т-34-85. Также на Парад Победы выйдет пять единиц современных бронемашин, которые в настоящее время уходят эшелонами на фронт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода». «Возглавит шествие легендарный Т-34-85. Он выпущен в 1945 году, но до сих пор принимает самое активное участие в различных мероприятиях: съемках, исторических реконструкциях, показательных заездах. В обычные дни ветеран «работает» экспонатом в Музее бронетанковой техники УВЗ. Ежегодно, в преддверии 9 мая, танк своим ходом перемещается на легендарный танковый конвейер «Уралвагонзавода», — говорится в сообщении концерна. Перед парадом Т-34-85 прошел полную диагностику. Танк оказался в великолепном состоянии, ему не понадобился ремонт: боевую машину помыли, почистили, заменили аккумуляторы и масло. Также в парадном расчете проследуют три танка Т-72Б3М и два Т-90М «Прорыв» — эти танки являются самыми совершенными машинами в своих семействах. «Символично, что в этом году на центральный проспект города танкостроителей выйдет сразу пять единиц современных бронемашин. Сегодня с Уралвагонзавода один за другим в российскую армию уходят эшелоны с этими боевыми машинами», — добавили представители завода. Ранее УВЗ уже показывал легендарные танки, которые выведут на улицы 9 мая. Всего на Парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге пройдут более 20 единиц раритетных боемашин главного танкового завода России. Нижний Тагил готовится встречать 9 мая Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода» На парад выведут раритетные и современные танки УВЗ Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Праздничное шествие в честь Дня Победы в Нижнем Тагиле возглавит легендарный танк Т-34-85. Также на Парад Победы выйдет пять единиц современных бронемашин, которые в настоящее время уходят эшелонами на фронт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода». «Возглавит шествие легендарный Т-34-85. Он выпущен в 1945 году, но до сих пор принимает самое активное участие в различных мероприятиях: съемках, исторических реконструкциях, показательных заездах. В обычные дни ветеран «работает» экспонатом в Музее бронетанковой техники УВЗ. Ежегодно, в преддверии 9 мая, танк своим ходом перемещается на легендарный танковый конвейер «Уралвагонзавода», — говорится в сообщении концерна. Перед парадом Т-34-85 прошел полную диагностику. Танк оказался в великолепном состоянии, ему не понадобился ремонт: боевую машину помыли, почистили, заменили аккумуляторы и масло. Также в парадном расчете проследуют три танка Т-72Б3М и два Т-90М «Прорыв» — эти танки являются самыми совершенными машинами в своих семействах. «Символично, что в этом году на центральный проспект города танкостроителей выйдет сразу пять единиц современных бронемашин. Сегодня с Уралвагонзавода один за другим в российскую армию уходят эшелоны с этими боевыми машинами», — добавили представители завода. Ранее УВЗ уже показывал легендарные танки, которые выведут на улицы 9 мая. Всего на Парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге пройдут более 20 единиц раритетных боемашин главного танкового завода России.