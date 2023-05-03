УВЗ показал легендарные танки, которые выведут на улицы в День Победы. Фото

03 мая 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

УВЗ покажет на Параде Победы легендарный танк Т-34 Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Уралвагонзавод» (расположен в Нижнем Тагиле) покажет раритетные танки, которые выйдут на Парад Победы 9 мая. По традиции, по улицам пройдет легендарный Т-34 и другая техника. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «Более 20 единиц раритетных танков и САУ концерна „Уралвагонзавод“ пройдут на Парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале УВЗ. В День Победы на улицах городов появятся танки Т-34 и ИС-3, а также самоходная установка ИСУ-152. Среди других экземпляров исторической техники находится 10 самоходных артиллерийских установок СУ-100. Завод поддерживает состояние боевых машин в течение более пятидесяти лет. «Для нас работа по содержанию парка раритетной военной техники — это не только дань уважения нашим фронтовикам, не только наша гордость, слава и наша память о Великой Победе», — подчеркнул директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков. Фото: пресс-служба УВЗ Фото: пресс-служба УВЗ Фото: пресс-служба УВЗ Фото: пресс-служба УВЗ

«Уралвагонзавод» (расположен в Нижнем Тагиле) покажет раритетные танки, которые выйдут на Парад Победы 9 мая. По традиции, по улицам пройдет легендарный Т-34 и другая техника. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «Более 20 единиц раритетных танков и САУ концерна „Уралвагонзавод“ пройдут на Парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале УВЗ. В День Победы на улицах городов появятся танки Т-34 и ИС-3, а также самоходная установка ИСУ-152. Среди других экземпляров исторической техники находится 10 самоходных артиллерийских установок СУ-100. Завод поддерживает состояние боевых машин в течение более пятидесяти лет. «Для нас работа по содержанию парка раритетной военной техники — это не только дань уважения нашим фронтовикам, не только наша гордость, слава и наша память о Великой Победе», — подчеркнул директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков.