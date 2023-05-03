УВЗ показал легендарные танки, которые выведут на улицы в День Победы. Фото

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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, поезд победы, танк т 34 на платформе
УВЗ покажет на Параде Победы легендарный танк Т-34 Фото:

«Уралвагонзавод» (расположен в Нижнем Тагиле) покажет раритетные танки, которые выйдут на Парад Победы 9 мая. По традиции, по улицам пройдет легендарный Т-34 и другая техника. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Более 20 единиц раритетных танков и САУ концерна „Уралвагонзавод“ пройдут на Парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале УВЗ. В День Победы на улицах городов появятся танки Т-34 и ИС-3, а также самоходная установка ИСУ-152.

Среди других экземпляров исторической техники находится 10 самоходных артиллерийских установок СУ-100. Завод поддерживает состояние боевых машин в течение более пятидесяти лет. «Для нас работа по содержанию парка раритетной военной техники — это не только дань уважения нашим фронтовикам, не только наша гордость, слава и наша память о Великой Победе», — подчеркнул директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков.

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«Уралвагонзавод» (расположен в Нижнем Тагиле) покажет раритетные танки, которые выйдут на Парад Победы 9 мая. По традиции, по улицам пройдет легендарный Т-34 и другая техника. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «Более 20 единиц раритетных танков и САУ концерна „Уралвагонзавод“ пройдут на Парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале УВЗ. В День Победы на улицах городов появятся танки Т-34 и ИС-3, а также самоходная установка ИСУ-152. Среди других экземпляров исторической техники находится 10 самоходных артиллерийских установок СУ-100. Завод поддерживает состояние боевых машин в течение более пятидесяти лет. «Для нас работа по содержанию парка раритетной военной техники — это не только дань уважения нашим фронтовикам, не только наша гордость, слава и наша память о Великой Победе», — подчеркнул директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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