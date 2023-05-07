07 мая 2023
06 мая 2023

С дома в Копейске улетела обшивка фасада. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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С фасада многоквартирного дома отвалились листы утеплителя Фото:

В Копейске Челябинской области с фасада многоквартирного дома отпал утеплитель с обшивки. Фото и видео разместили местные жители в соцсетях.

«Как утепляют дома наши строители. Отваливается все», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

На видео заметно, как от фасада дома отпала часть листов утеплителя. В комментариях местные жители отметили, что причиной этого может быть сильный ветер. Некоторые подписчики уточнили, что листы необходимо лучше закреплять.

Ранее в Челябинской области на 7 мая синоптики объявили штормовое предупреждение. Сила ветра могла достичь 20 метров в секунду, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона.

Очевидцы отметили слабый крепеж листов утеплителя
Очевидцы отметили слабый крепеж листов утеплителя

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В Копейске Челябинской области с фасада многоквартирного дома отпал утеплитель с обшивки. Фото и видео разместили местные жители в соцсетях. «Как утепляют дома наши строители. Отваливается все», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На видео заметно, как от фасада дома отпала часть листов утеплителя. В комментариях местные жители отметили, что причиной этого может быть сильный ветер. Некоторые подписчики уточнили, что листы необходимо лучше закреплять. Ранее в Челябинской области на 7 мая синоптики объявили штормовое предупреждение. Сила ветра могла достичь 20 метров в секунду, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона.
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