В Копейске Челябинской области с фасада многоквартирного дома отпал утеплитель с обшивки. Фото и видео разместили местные жители в соцсетях.
«Как утепляют дома наши строители. Отваливается все», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
На видео заметно, как от фасада дома отпала часть листов утеплителя. В комментариях местные жители отметили, что причиной этого может быть сильный ветер. Некоторые подписчики уточнили, что листы необходимо лучше закреплять.
Ранее в Челябинской области на 7 мая синоптики объявили штормовое предупреждение. Сила ветра могла достичь 20 метров в секунду, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона.
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