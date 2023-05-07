С дома в Копейске улетела обшивка фасада. Фото, видео

07 мая 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

С фасада многоквартирного дома отвалились листы утеплителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Копейске Челябинской области с фасада многоквартирного дома отпал утеплитель с обшивки. Фото и видео разместили местные жители в соцсетях. «Как утепляют дома наши строители. Отваливается все», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На видео заметно, как от фасада дома отпала часть листов утеплителя. В комментариях местные жители отметили, что причиной этого может быть сильный ветер. Некоторые подписчики уточнили, что листы необходимо лучше закреплять. Ранее в Челябинской области на 7 мая синоптики объявили штормовое предупреждение. Сила ветра могла достичь 20 метров в секунду, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона. Очевидцы отметили слабый крепеж листов утеплителя Сообщество «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В Копейске Челябинской области с фасада многоквартирного дома отпал утеплитель с обшивки. Фото и видео разместили местные жители в соцсетях. «Как утепляют дома наши строители. Отваливается все», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На видео заметно, как от фасада дома отпала часть листов утеплителя. В комментариях местные жители отметили, что причиной этого может быть сильный ветер. Некоторые подписчики уточнили, что листы необходимо лучше закреплять. Ранее в Челябинской области на 7 мая синоптики объявили штормовое предупреждение. Сила ветра могла достичь 20 метров в секунду, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона.