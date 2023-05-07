На праздники полиция ХМАО устроит облавы на пьяных водителей

08 мая 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Наряды будут дежурить по пути на дачи Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО на праздники окружная полиция переходит на усиленное несение службы. В городах увеличат количество патрулей полиции, а на дорогах будет дежурить больше патрулей. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО. «Для охраны общественного порядка будут выделены дополнительные патрули и посты на улицах. Также сотрудники ГИБДД будут усилены дополнительными нарядами. Они будут обеспечивать безопасность движения, плюс будут дежурить на оживленных перекрестках, потому что на улицах будет много пешеходов. Плюс в округе пройдут рейдовые мероприятия по выявлению пьяных за рулем и нарушителей ПДД», — сообщили в ведомстве. До какого числа продлится усиление, в УМВД не уточнили. Но сообщили, что в усиленном режиме полицейские будут работать все праздники. В Сургуте и Сургутском районе в эти дни ГИБДД проведут ряд рейдовых мероприятий, таких как «Пешеход», «Детское кресло» и «Пьяный за рулем». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проводят облавы на пьяных водителей. В Нижневартовске полиция устроила массовые проверки на дорогах.

В ХМАО на праздники окружная полиция переходит на усиленное несение службы. В городах увеличат количество патрулей полиции, а на дорогах будет дежурить больше патрулей. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО. «Для охраны общественного порядка будут выделены дополнительные патрули и посты на улицах. Также сотрудники ГИБДД будут усилены дополнительными нарядами. Они будут обеспечивать безопасность движения, плюс будут дежурить на оживленных перекрестках, потому что на улицах будет много пешеходов. Плюс в округе пройдут рейдовые мероприятия по выявлению пьяных за рулем и нарушителей ПДД», — сообщили в ведомстве. До какого числа продлится усиление, в УМВД не уточнили. Но сообщили, что в усиленном режиме полицейские будут работать все праздники. В Сургуте и Сургутском районе в эти дни ГИБДД проведут ряд рейдовых мероприятий, таких как «Пешеход», «Детское кресло» и «Пьяный за рулем». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проводят облавы на пьяных водителей. В Нижневартовске полиция устроила массовые проверки на дорогах.