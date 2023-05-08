08 мая 2023
07 мая 2023

В Челябинске ремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной

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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , каток, укладка асфальта, ремонт дорог, ремонт автодороги
Ремонт проводят на нескольких участках дороги Фото:

В Челябинской области в этом году ремонтируют две улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны: улицу имени Рождественского и улицу имени Агалакова. Об это сообщает миндортранс региона.

«В этом году по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“ ремонтируют несколько улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Одна из таких — это улица Рождественского. В ремонте в этом году — участок от проспекта Ленина до улицы Гагарина», — уточнили в ведомстве.

Улица названа в честь танкиста 63-й танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса Константина Ивановича Рождественского. Он был санинструктором во 2-м батальоне 63-й гвардейской танковой Челябинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригаде.

В этом году в Челябинске также реконструируют улицу Агалакова от улицы Гагарина до улицы Гранитной. Она названа в честь участника Великой Отечественной войны, первого председателя местной организации Социалистического союза рабочей молодежи Алексея Семеновича Агалакова. Он участвовал в боях с фашистами, был несколько раз ранен.

Ранее сообщалось, что в Челябинске с мая до середины июля закроют движение транспорта по улице Танкистов. Ограничение вводится из-за ремонта теплотрассы.

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В Челябинской области в этом году ремонтируют две улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны: улицу имени Рождественского и улицу имени Агалакова. Об это сообщает миндортранс региона. «В этом году по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“ ремонтируют несколько улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Одна из таких — это улица Рождественского. В ремонте в этом году — участок от проспекта Ленина до улицы Гагарина», — уточнили в ведомстве. Улица названа в честь танкиста 63-й танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса Константина Ивановича Рождественского. Он был санинструктором во 2-м батальоне 63-й гвардейской танковой Челябинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригаде. В этом году в Челябинске также реконструируют улицу Агалакова от улицы Гагарина до улицы Гранитной. Она названа в честь участника Великой Отечественной войны, первого председателя местной организации Социалистического союза рабочей молодежи Алексея Семеновича Агалакова. Он участвовал в боях с фашистами, был несколько раз ранен. Ранее сообщалось, что в Челябинске с мая до середины июля закроют движение транспорта по улице Танкистов. Ограничение вводится из-за ремонта теплотрассы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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