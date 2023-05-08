08 мая 2023

Из-за пожаров в свердловском поселке запретили батуты и уличные аттракционы

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Интервью с бизнесменом, поставивший по всему городу батуты (пожелал остаться инкогнито). Екатеринбург, батут, надувной батут, аттракцион
В Рефтинском запретили батуты и аттракционы Фото:
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Пожары в Свердловской области

В поселке Рефтинский запретили ставить батуты и аттракционны. Администрация поселка была вынуждена принять такое решение из-за пожаров, которые бушуют на территории Свердловской области.

«Уважаемые рефтинцы и гости поселка! В связи с чрезвычайной ситуацией на площади Центра культуры и искусства отменены батуты и аттракционы!» — говорится в сообщении администрации городского округа Рефтинский на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров в Свердловской области введен режим ЧС. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.

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В поселке Рефтинский запретили ставить батуты и аттракционны. Администрация поселка была вынуждена принять такое решение из-за пожаров, которые бушуют на территории Свердловской области. «Уважаемые рефтинцы и гости поселка! В связи с чрезвычайной ситуацией на площади Центра культуры и искусства отменены батуты и аттракционы!» — говорится в сообщении администрации городского округа Рефтинский на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров в Свердловской области введен режим ЧС. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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