Из-за пожаров в свердловском поселке запретили батуты и уличные аттракционы

09 мая 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

В Рефтинском запретили батуты и аттракционы Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В поселке Рефтинский запретили ставить батуты и аттракционны. Администрация поселка была вынуждена принять такое решение из-за пожаров, которые бушуют на территории Свердловской области. «Уважаемые рефтинцы и гости поселка! В связи с чрезвычайной ситуацией на площади Центра культуры и искусства отменены батуты и аттракционы!» — говорится в сообщении администрации городского округа Рефтинский на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров в Свердловской области введен режим ЧС. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.

В поселке Рефтинский запретили ставить батуты и аттракционны. Администрация поселка была вынуждена принять такое решение из-за пожаров, которые бушуют на территории Свердловской области. «Уважаемые рефтинцы и гости поселка! В связи с чрезвычайной ситуацией на площади Центра культуры и искусства отменены батуты и аттракционы!» — говорится в сообщении администрации городского округа Рефтинский на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров в Свердловской области введен режим ЧС. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.