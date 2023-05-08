Из-за пожаров в свердловском поселке запретили батуты и уличные аттракционы

В Рефтинском запретили батуты и аттракционы
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В поселке Рефтинский запретили ставить батуты и аттракционны. Администрация поселка была вынуждена принять такое решение из-за пожаров, которые бушуют на территории Свердловской области.
«Уважаемые рефтинцы и гости поселка! В связи с чрезвычайной ситуацией на площади Центра культуры и искусства отменены батуты и аттракционы!» — говорится в сообщении администрации городского округа Рефтинский на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров в Свердловской области введен режим ЧС. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.
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