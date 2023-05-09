Military Watch: в США не могут понять, как Россия вскрыла слабые места HIMARS на Украине

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, сбойка
ВС РФ успешно сбивают ракеты, выпущенные из HIMARS, пишет Military Watch Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ стали чаще и эффективнее сбивать артиллерийские снаряды, которые Украина выпускает через системы залпового огня HIMARS. В США не могут понять, почему так происходит. Таким вопросом задаются авторы американского журнала Military Watch Magazine.

«Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) стали все чаще сбивать их [ракеты HIMARS]. Непонятно, как российские силы могли так снизить эффективность реактивных систем», — задаются вопросом авторы материала. Журналисты отмечают, что HIMARS уязвимы еще и потому, что ракетные запуски с них координируются при помощи американских спутников. Если сбить спутниковые системы НАТО, можно снизить эффективность HIMARS, которые поставляются на Украину, еще сильнее.

Ранее журналисты из американского телеканала CNN предполагали, что эффективность HIMARS снижается из-за российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Минобороны РФ отмечали, что российские ПВО успешно отражают американские ракеты. В свою очередь, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают выпускать ракеты из РСЗО по Донбассу, пишет RT. В США говорили, что готовится новый пакет военной помощи Украине, сообщает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы РФ стали чаще и эффективнее сбивать артиллерийские снаряды, которые Украина выпускает через системы залпового огня HIMARS. В США не могут понять, почему так происходит. Таким вопросом задаются авторы американского журнала Military Watch Magazine. «Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) стали все чаще сбивать их [ракеты HIMARS]. Непонятно, как российские силы могли так снизить эффективность реактивных систем», — задаются вопросом авторы материала. Журналисты отмечают, что HIMARS уязвимы еще и потому, что ракетные запуски с них координируются при помощи американских спутников. Если сбить спутниковые системы НАТО, можно снизить эффективность HIMARS, которые поставляются на Украину, еще сильнее. Ранее журналисты из американского телеканала CNN предполагали, что эффективность HIMARS снижается из-за российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Минобороны РФ отмечали, что российские ПВО успешно отражают американские ракеты. В свою очередь, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают выпускать ракеты из РСЗО по Донбассу, пишет RT. В США говорили, что готовится новый пакет военной помощи Украине, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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