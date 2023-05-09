Аналитики раскрыли, когда свердловчане смогут зарабатывать свыше 100 тысяч рублей

РИАН: 75% свердловчан будут получать больше 100 тысяч рублей через 13 лет

10 мая 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

Свыше 75% свердловчан будут получать больше 100 тысяч рублей лишь через 13 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свыше 75% жителей Свердловской области будут получать более 100 тысяч рублей только через 13 лет. Информация об этом следует из рейтинга регионов России по динамике зарплат. Более 75% свердловчан будут получать зарплату свыше 100 тысяч рублей лишь через 13 лет, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. При этом около 50% жителей Свердловской области смогут получать такую сумму уже через девять лет. Кроме этого аналитики предсказали, что лишь 25% населения Среднего Урала смогут зарабатывать более 100 тысяч рублей через пять лет. В рейтинге регионов России по динамике зарплат Свердловская область находится на 22 месте. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2022 года в Свердловской области стало на 20 тысяч больше безработных, чем в 2021 году. Также агентство рассказывало, что В малых и средних населенных пунктах Среднего Урала за 2022 год зарплата выросла на 13,5%.

Свыше 75% жителей Свердловской области будут получать более 100 тысяч рублей только через 13 лет. Информация об этом следует из рейтинга регионов России по динамике зарплат. Более 75% свердловчан будут получать зарплату свыше 100 тысяч рублей лишь через 13 лет, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. При этом около 50% жителей Свердловской области смогут получать такую сумму уже через девять лет. Кроме этого аналитики предсказали, что лишь 25% населения Среднего Урала смогут зарабатывать более 100 тысяч рублей через пять лет. В рейтинге регионов России по динамике зарплат Свердловская область находится на 22 месте. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2022 года в Свердловской области стало на 20 тысяч больше безработных, чем в 2021 году. Также агентство рассказывало, что В малых и средних населенных пунктах Среднего Урала за 2022 год зарплата выросла на 13,5%.