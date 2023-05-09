Жителей ХМАО начали штрафовать за разведение открытого огня

10 мая 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Общая сумма штрафов за разжигание костров и мангалов составила 350 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителей ХМАО начали штрафовать за нарушения пожарной безопасности: в праздники патрульные группы составили 38 административных протоколов на 350 тысяч рублей. В МЧС агентству сообщили, что югорчан наказывали за разжигание костров и мангалов, которое запрещено во время особого противопожарного режима. «В майские праздники в округе работали патрульные группы: они проверяли садово-огороднические товарищества, отдаленные населенные пункты, лесопарковые зоны городов. Составили 38 административных протоколов на сумму более 350 000 рублей за нарушение требований пожарной безопасности, в основном за разведение открытого огня: костров, мангалов для приготовления шашлыков », — сообщили корреспонденту URA.RU в МЧС ХМАО. По данным МЧС, 99% пожаров в ХМАО возникает по вине человека. Даже в прохладную погоду огонь при возгорании сухой травы быстро распространяется, особенно в ветреные дни. Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО в праздники зафиксировали лесной пожар на площади в 12 гектаров. Также произошли ландшафтные пожары в Сургутском и Ханты-Мансийском районе.

Жителей ХМАО начали штрафовать за нарушения пожарной безопасности: в праздники патрульные группы составили 38 административных протоколов на 350 тысяч рублей. В МЧС агентству сообщили, что югорчан наказывали за разжигание костров и мангалов, которое запрещено во время особого противопожарного режима. «В майские праздники в округе работали патрульные группы: они проверяли садово-огороднические товарищества, отдаленные населенные пункты, лесопарковые зоны городов. Составили 38 административных протоколов на сумму более 350 000 рублей за нарушение требований пожарной безопасности, в основном за разведение открытого огня: костров, мангалов для приготовления шашлыков », — сообщили корреспонденту URA.RU в МЧС ХМАО. По данным МЧС, 99% пожаров в ХМАО возникает по вине человека. Даже в прохладную погоду огонь при возгорании сухой травы быстро распространяется, особенно в ветреные дни. Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО в праздники зафиксировали лесной пожар на площади в 12 гектаров. Также произошли ландшафтные пожары в Сургутском и Ханты-Мансийском районе.