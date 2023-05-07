07 мая 2023
06 мая 2023

В районе ХМАО пожарные борются с лесным пожаром

В Кондинском районе ХМАО горит 12 гектаров леса
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , первоуральский городской округ, лесной пожар, дым от пожара, пожар на волчихе
В ХМАО горит 12 гектаров леса в Кондинском районе Фото:
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В Кондинском районе ХМАО по состоянию на 9 часов 8 мая зафиксировали лесной пожар на площади в 12 гектаров, а также ландшафтный пожар в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов.

«В регионе проводятся работы по тушению одного лесного пожара на площади 12 гектаров в Кондинском районе и одного ландшафтного возгорания на площади 4 гектара в Сургутском районе. К ликвидации пожара на землях лесного фонда привлечены 10 сотрудников авиапожарной службы базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, в тушении ландшафтного участвуют 6 человек», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале «Депнедра Югры».

За неделю с 1 по 8 мая в ХМАО ликвидировано пять лесных пожаров на площади 22,2 гектара, от ландшафтных пожаров пострадала почти тысяча гектаров. Основная причина пожаров — несоблюдение жителями округа правил пожарной безопасности во время отдыха на природе.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова 28 апреля ввела на территории округа особый противопожарный режим. Ночью 8 мая житель Ханты-Мансийска сфотографировал ландшафтный пожар в окрестностях окружной столицы.

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В Кондинском районе ХМАО по состоянию на 9 часов 8 мая зафиксировали лесной пожар на площади в 12 гектаров, а также ландшафтный пожар в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов. «В регионе проводятся работы по тушению одного лесного пожара на площади 12 гектаров в Кондинском районе и одного ландшафтного возгорания на площади 4 гектара в Сургутском районе. К ликвидации пожара на землях лесного фонда привлечены 10 сотрудников авиапожарной службы базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, в тушении ландшафтного участвуют 6 человек», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале «Депнедра Югры». За неделю с 1 по 8 мая в ХМАО ликвидировано пять лесных пожаров на площади 22,2 гектара, от ландшафтных пожаров пострадала почти тысяча гектаров. Основная причина пожаров — несоблюдение жителями округа правил пожарной безопасности во время отдыха на природе. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова 28 апреля ввела на территории округа особый противопожарный режим. Ночью 8 мая житель Ханты-Мансийска сфотографировал ландшафтный пожар в окрестностях окружной столицы.
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