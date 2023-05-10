Shot: пограничники вступили в перестрелку с диверсантами в Курской области

Пограничники отбили атаку диверсантов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские диверсанты попытались атаковать Курскую область. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. После короткой перестрелки группа отошла», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что никто не пострадал.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и в администрацию Курской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!