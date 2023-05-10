Shot: пограничники вступили в перестрелку с диверсантами в Курской области

10 мая 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Пограничники отбили атаку диверсантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские диверсанты попытались атаковать Курскую область. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. После короткой перестрелки группа отошла», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и в администрацию Курской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

Украинские диверсанты попытались атаковать Курскую область. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. После короткой перестрелки группа отошла», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и в администрацию Курской области для уточнения информации. Ответ ожидается.