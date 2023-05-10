Shot: пограничники вступили в перестрелку с диверсантами в Курской области

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Пограничники отбили атаку диверсантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсанты попытались атаковать Курскую область. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. После короткой перестрелки группа отошла», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что никто не пострадал.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и в администрацию Курской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Украинские диверсанты попытались атаковать Курскую область. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. После короткой перестрелки группа отошла», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и в администрацию Курской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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