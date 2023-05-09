09 мая 2023

Обанкротившаяся дочка «Газпрома» продает автопарк в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, железнодорожный состав, бульдозеры
На торги выставили транспорт и спецтехнику «Газпром Спецгазавтотранс» в Игриме Фото:

В ХМАО выставили на торги парк автотехники обанкротившегося дочернего общества «Газпрома» — «Газпром Спецгазавтотранс». На сайте «Федресурс» указано, что транспорт находится в Игриме Березовского района.

«Открыт прием заявок на аукцион по продаже специализированной техники ПАО „Газпром Спецгазавтотранс“. Транспорт находится в поселке Игрим Березовского района ХМАО», — указано на сайте.

На продажу выставлены грузовые машины, бульдозеры, автогрейдеры, тракторы, погрузчики и другой спецтранспорт. Цена зависит от технического состояния машины. Аукционы по продаже техники начинаются с 16 мая.

Ранее URA.RU писало, что дочка «Газпрома» продает асфальтобетонный завод в ХМАО. Цена объекта — 36 млн рублей.

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В ХМАО выставили на торги парк автотехники обанкротившегося дочернего общества «Газпрома» — «Газпром Спецгазавтотранс». На сайте «Федресурс» указано, что транспорт находится в Игриме Березовского района. «Открыт прием заявок на аукцион по продаже специализированной техники ПАО „Газпром Спецгазавтотранс“. Транспорт находится в поселке Игрим Березовского района ХМАО», — указано на сайте. На продажу выставлены грузовые машины, бульдозеры, автогрейдеры, тракторы, погрузчики и другой спецтранспорт. Цена зависит от технического состояния машины. Аукционы по продаже техники начинаются с 16 мая. Ранее URA.RU писало, что дочка «Газпрома» продает асфальтобетонный завод в ХМАО. Цена объекта — 36 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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