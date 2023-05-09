Обанкротившаяся дочка «Газпрома» продает автопарк в ХМАО

10 мая 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

На торги выставили транспорт и спецтехнику «Газпром Спецгазавтотранс» в Игриме Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО выставили на торги парк автотехники обанкротившегося дочернего общества «Газпрома» — «Газпром Спецгазавтотранс». На сайте «Федресурс» указано, что транспорт находится в Игриме Березовского района. «Открыт прием заявок на аукцион по продаже специализированной техники ПАО „Газпром Спецгазавтотранс“. Транспорт находится в поселке Игрим Березовского района ХМАО», — указано на сайте. На продажу выставлены грузовые машины, бульдозеры, автогрейдеры, тракторы, погрузчики и другой спецтранспорт. Цена зависит от технического состояния машины. Аукционы по продаже техники начинаются с 16 мая. Ранее URA.RU писало, что дочка «Газпрома» продает асфальтобетонный завод в ХМАО. Цена объекта — 36 млн рублей.

В ХМАО выставили на торги парк автотехники обанкротившегося дочернего общества «Газпрома» — «Газпром Спецгазавтотранс». На сайте «Федресурс» указано, что транспорт находится в Игриме Березовского района. «Открыт прием заявок на аукцион по продаже специализированной техники ПАО „Газпром Спецгазавтотранс“. Транспорт находится в поселке Игрим Березовского района ХМАО», — указано на сайте. На продажу выставлены грузовые машины, бульдозеры, автогрейдеры, тракторы, погрузчики и другой спецтранспорт. Цена зависит от технического состояния машины. Аукционы по продаже техники начинаются с 16 мая. Ранее URA.RU писало, что дочка «Газпрома» продает асфальтобетонный завод в ХМАО. Цена объекта — 36 млн рублей.