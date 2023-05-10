10 мая 2023

Четверть уральских компаний не считают нужным проводить учения по пожарной безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, кнопка, пожарная безопасность, пожарная сигнализация, пожарная тревога, противопожарная защита
Большинство работников розничной торговли не проходят учения по пожарной безопасности Фото:

Учения по пожарной безопасности проводят только 55% уральских компаний, представители оставшихся организаций утверждают, что никаких подобных обучений нет либо же просто затруднились ответить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.

«По словам работников компаний из УрФО, учения по пожарной безопасности на рабочих местах проходят только в 55% компаний. Еще в 25% организаций ничего подобного нет, а 19% затруднились ответить. Для сравнения: в среднем по России учения на работе регулярно проходят 52% опрошенных, а 34% говорят, что таких учений в компании нет», — сказано в сообщении.

Реже в учениях по пожарной безопасности участвуют работники розничной торговли (у 51% сотрудников ничего подобного нет), а также менеджеры по продажам (41%), финансисты и бухгалтеры (40%). В то же время чаще всего такие учения проходят высший и средний менеджмент (71% как минимум знают, что учения по пожарной безопасности проводятся), юристы (65%) и работники транспортно-логистической сферы (62%).

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксировали 53 лесных пожара. Огонь охватил территорию более 33 тысяч гектаров леса. В нескольких округах ввели режим ЧС.

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Учения по пожарной безопасности проводят только 55% уральских компаний, представители оставшихся организаций утверждают, что никаких подобных обучений нет либо же просто затруднились ответить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «По словам работников компаний из УрФО, учения по пожарной безопасности на рабочих местах проходят только в 55% компаний. Еще в 25% организаций ничего подобного нет, а 19% затруднились ответить. Для сравнения: в среднем по России учения на работе регулярно проходят 52% опрошенных, а 34% говорят, что таких учений в компании нет», — сказано в сообщении. Реже в учениях по пожарной безопасности участвуют работники розничной торговли (у 51% сотрудников ничего подобного нет), а также менеджеры по продажам (41%), финансисты и бухгалтеры (40%). В то же время чаще всего такие учения проходят высший и средний менеджмент (71% как минимум знают, что учения по пожарной безопасности проводятся), юристы (65%) и работники транспортно-логистической сферы (62%). Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксировали 53 лесных пожара. Огонь охватил территорию более 33 тысяч гектаров леса. В нескольких округах ввели режим ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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