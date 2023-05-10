Четверть уральских компаний не считают нужным проводить учения по пожарной безопасности

11 мая 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Большинство работников розничной торговли не проходят учения по пожарной безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU Учения по пожарной безопасности проводят только 55% уральских компаний, представители оставшихся организаций утверждают, что никаких подобных обучений нет либо же просто затруднились ответить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «По словам работников компаний из УрФО, учения по пожарной безопасности на рабочих местах проходят только в 55% компаний. Еще в 25% организаций ничего подобного нет, а 19% затруднились ответить. Для сравнения: в среднем по России учения на работе регулярно проходят 52% опрошенных, а 34% говорят, что таких учений в компании нет», — сказано в сообщении. Реже в учениях по пожарной безопасности участвуют работники розничной торговли (у 51% сотрудников ничего подобного нет), а также менеджеры по продажам (41%), финансисты и бухгалтеры (40%). В то же время чаще всего такие учения проходят высший и средний менеджмент (71% как минимум знают, что учения по пожарной безопасности проводятся), юристы (65%) и работники транспортно-логистической сферы (62%). Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксировали 53 лесных пожара. Огонь охватил территорию более 33 тысяч гектаров леса. В нескольких округах ввели режим ЧС.

Учения по пожарной безопасности проводят только 55% уральских компаний, представители оставшихся организаций утверждают, что никаких подобных обучений нет либо же просто затруднились ответить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «По словам работников компаний из УрФО, учения по пожарной безопасности на рабочих местах проходят только в 55% компаний. Еще в 25% организаций ничего подобного нет, а 19% затруднились ответить. Для сравнения: в среднем по России учения на работе регулярно проходят 52% опрошенных, а 34% говорят, что таких учений в компании нет», — сказано в сообщении. Реже в учениях по пожарной безопасности участвуют работники розничной торговли (у 51% сотрудников ничего подобного нет), а также менеджеры по продажам (41%), финансисты и бухгалтеры (40%). В то же время чаще всего такие учения проходят высший и средний менеджмент (71% как минимум знают, что учения по пожарной безопасности проводятся), юристы (65%) и работники транспортно-логистической сферы (62%). Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксировали 53 лесных пожара. Огонь охватил территорию более 33 тысяч гектаров леса. В нескольких округах ввели режим ЧС.