Художница из Березников стала героем итальянского журнала

11 мая 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Историю Евгении Балдиной можно прочитать на станицах итальянского «TuttoBallo» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный художник Березниковского драматического театра (Пермский край) Евгения Балдина стала героем публикации итальянского журнала «TuttoBallo». В нем о пермячке рассказал художник Гавацци Мауро Роберто, который впечатлился работами Балдиной на выставке Арт Мир в Нижнем Новгороде. Там она представляла свой проект «Большая гора», пояснила художница. «Я рассказала им свою историю о том живу, что в Березниках — маленьком промышленном городе на берегу реки Кама. О том, как пришла к проекту „Большая гора“. Этот проект вовсе не о том, что я живу на большой горе, это о состоянии души, о силе человека и о том, как важно помнить откуда ты, кто твои предки», — приводятся слова Балдиной на странице Березниковского драмтеатра в соцсети «ВКонтакте». В 34 номере журнал «TuttoBallo» посвятил пермской художнице три страницы. Материал автор назвал «La strada verso la Grande Montagna» («Дорога на большую гору»). Евгении Балдиной итальянский журнал посвятил три страницы Скрин журнала, страница Евгении Балдиной в ВК

Главный художник Березниковского драматического театра (Пермский край) Евгения Балдина стала героем публикации итальянского журнала «TuttoBallo». В нем о пермячке рассказал художник Гавацци Мауро Роберто, который впечатлился работами Балдиной на выставке Арт Мир в Нижнем Новгороде. Там она представляла свой проект «Большая гора», пояснила художница. «Я рассказала им свою историю о том живу, что в Березниках — маленьком промышленном городе на берегу реки Кама. О том, как пришла к проекту „Большая гора“. Этот проект вовсе не о том, что я живу на большой горе, это о состоянии души, о силе человека и о том, как важно помнить откуда ты, кто твои предки», — приводятся слова Балдиной на странице Березниковского драмтеатра в соцсети «ВКонтакте». В 34 номере журнал «TuttoBallo» посвятил пермской художнице три страницы. Материал автор назвал «La strada verso la Grande Montagna» («Дорога на большую гору»).