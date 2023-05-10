Художница из Березников стала героем итальянского журнала

Главный художник Березниковского драматического театра (Пермский край) Евгения Балдина стала героем публикации итальянского журнала «TuttoBallo». В нем о пермячке рассказал художник Гавацци Мауро Роберто, который впечатлился работами Балдиной на выставке Арт Мир в Нижнем Новгороде. Там она представляла свой проект «Большая гора», пояснила художница.
«Я рассказала им свою историю о том живу, что в Березниках — маленьком промышленном городе на берегу реки Кама. О том, как пришла к проекту „Большая гора“. Этот проект вовсе не о том, что я живу на большой горе, это о состоянии души, о силе человека и о том, как важно помнить откуда ты, кто твои предки», — приводятся слова Балдиной на странице Березниковского драмтеатра в соцсети «ВКонтакте».
В 34 номере журнал «TuttoBallo» посвятил пермской художнице три страницы. Материал автор назвал «La strada verso la Grande Montagna» («Дорога на большую гору»).
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