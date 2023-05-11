Экс-сотрудник Пентагона: США хотят вооружить свой эсминец-невидимку гиперзвуковыми ракетами

11 мая 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

США разрабатывают гиперзвуковое оружие для своего флота, заявил Крис Осборн Фото: miliman/pickupimage.com ВМФ США вооружат свои эсминцы-невидимки гиперзвуковыми ракетами к 2025 году. Об этом сообщил бывший помощник министра армии Пентагона по закупкам, логистике и технологиям Крис Осборн. «Появление гиперзвукового оружия на борту USS Zumwalt к 2025 году станет историческим и важным событием, поскольку оно обеспечит новую „скорость атаки“ для надводных боевых кораблей», — написал Осборн в своем материале для 19fortyfive. Он уточнил, что гиперзвуковое оружие, установленное на эсминце, позволит ему поражать цели еще до того, как обороняющаяся сторона успеет среагировать на угрозу. «Это будет шагом вперед как для наземного, так и для морского гиперзвукового оружия», — заключил Осборн. Ранее в Пентагоне сообщали об успешных испытаниях гиперзвукового оружия, пишет «Национальная служба новостей». В МИД РФ заявляли, что Россия опередила США в вопросе разработки гиперзвукового оружия, передает телеканал 360.

ВМФ США вооружат свои эсминцы-невидимки гиперзвуковыми ракетами к 2025 году. Об этом сообщил бывший помощник министра армии Пентагона по закупкам, логистике и технологиям Крис Осборн. «Появление гиперзвукового оружия на борту USS Zumwalt к 2025 году станет историческим и важным событием, поскольку оно обеспечит новую „скорость атаки“ для надводных боевых кораблей», — написал Осборн в своем материале для 19fortyfive. Он уточнил, что гиперзвуковое оружие, установленное на эсминце, позволит ему поражать цели еще до того, как обороняющаяся сторона успеет среагировать на угрозу. «Это будет шагом вперед как для наземного, так и для морского гиперзвукового оружия», — заключил Осборн. Ранее в Пентагоне сообщали об успешных испытаниях гиперзвукового оружия, пишет «Национальная служба новостей». В МИД РФ заявляли, что Россия опередила США в вопросе разработки гиперзвукового оружия, передает телеканал 360.